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La ciudad de Cali se alista para acoger Caliorquídeas 2026, una destacada exposición del mundo de la orquideología, que tendrá lugar del 5 al 8 de noviembre en el Orquideorama Enrique Pérez Arbeláez. De acuerdo con la información de la Asociación Vallecaucana de Orquideología (AVO), entidad organizadora, se espera la participación de más de 6.000 visitantes y el respaldo de autoridades locales para un evento que resalta la biodiversidad de la región. Este encuentro reunirá en red las colecciones de siete asociaciones reconocidas del país, procedentes de Medellín, Bogotá, Caldas, Risaralda, Quindío, Popayán y Buga, mostrando la colaboración nacional en torno a la pasión por las orquídeas. Según la AVO, Valle del Cauca destaca por albergar más del 10 % de las especies de orquídeas existentes en Colombia, lo que posiciona la región como un referente en riqueza biológica.

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La agenda de Caliorquídeas 2026 está dirigida a personas de todas las edades e intereses, desde familias hasta investigadores, así como aficionados y estudiantes. Los asistentes podrán disfrutar de una imponente muestra floral, además de una feria artesanal, encuentros gastronómicos, talleres, conversatorios y la participación en un simposio internacional cuyo eje será la conservación, resaltando el valor científico y educativo de la exposición. La programación formal se inaugura el jueves 5 de noviembre con una sesión cerrada dedicada al juzgamiento de las plantas, a cargo de expertos reconocidos a nivel nacional e internacional. Posteriormente, del 6 al 8 de noviembre, el Orquideorama, ubicado en la Avenida 2 Norte #48-10, recibirá al público en un horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

De acuerdo con la AVO, el certamen va mucho más allá de su oferta comercial y turística, integrando un fuerte componente de educación ambiental y divulgación científica. El evento también brindará información y visibilidad a diversos proyectos de conservación que buscan la restauración de corredores biológicos afectados por incendios y la protección de poblaciones silvestres, aportando a la reflexión sobre la importancia de preservar estos ecosistemas. Así, Caliorquídeas 2026 se consolida como un espacio que privilegia la conexión entre la ciencia, la comunidad y la naturaleza, fortaleciendo el compromiso regional y nacional por la protección medioambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades incluye Caliorquídeas 2026 en Cali?

La programación del evento ofrece una amplia variedad de actividades dirigidas a diferentes públicos: exhibición floral, feria artesanal, oferta gastronómica, talleres, conversatorios y un simposio internacional enfocado en la conservación de orquídeas. Además, se contemplan proyectos de educación ambiental y la divulgación científica para fortalecer el mensaje de preservación y restauración.

¿Cuál es la importancia de Valle del Cauca para las orquídeas en Colombia?

Valle del Cauca destaca porque, de acuerdo con la Asociación Vallecaucana de Orquideología, alberga más del 10 % de las especies de orquídeas de Colombia, convirtiéndose en una región líder en biodiversidad y conservación de estas plantas, lo que otorga especial relevancia al desarrollo de eventos como Caliorquídeas 2026.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.