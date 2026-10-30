Por: Noticiero 90 minutos

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La posibilidad de acceder a una segunda oportunidad de vida gracias a un trasplante depende, muchas veces, de la agilidad con la que un órgano puede ser transportado hasta el paciente que lo necesita. En Cali, la implementación de corredores seguros ha sido clave para optimizar estos traslados y beneficiar a más de 20 personas en menos de cinco meses, según información publicada por Noticiero 90 Minutos. Estos corredores, diseñados para dar prioridad y protección a los vehículos que transportan órganos vitales, reflejan una coordinación eficiente entre las autoridades de movilidad, instituciones de salud y la red de donación y trasplantes.

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Un ejemplo reciente de este esfuerzo fue el traslado de un hígado desde Pasto, Nariño, que arribó al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón. En esta operación, el Grupo de Reacción Inmediata de Seguridad (GRIS) acompañó el recorrido hasta la Fundación Valle del Lili, donde el equipo médico especializado esperaba al órgano para realizar el trasplante. En procesos como estos, cada minuto es determinante: la rapidez y la seguridad en el trayecto pueden marcar el éxito o el fracaso del procedimiento y, en consecuencia, el futuro del paciente receptor.

La labor del GRIS y la coordinación entre distintas entidades han posicionado a Cali como un referente en acompañamiento y eficiencia dentro de la red de donación y trasplante de órganos. Luis Fernando Escobar, subsecretario de Servicios de Movilidad, afirmó que "cada corredor seguro que activamos representa esperanza. Detrás de cada traslado hay una familia que decidió donar vida y otra que espera con ilusión una segunda oportunidad". Este tipo de estrategias refuerzan el compromiso institucional con la vida y el fortalecimiento de los corredores humanitarios en la ciudad, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad Distrital.

Estos corredores no solamente aceleran el traslado: también ponen a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y centros médicos, así como la solidaridad de quienes integran la red de donantes. Su correcta activación y operación siguen siendo fundamentales para continuar salvando vidas y mejorar la atención a quienes esperan un trasplante. Por ello, la administración de Cali ha reiterado su intención de seguir apoyando y mejorando este tipo de iniciativas.

¿Cómo funciona el traslado de órganos a través de corredores seguros en Cali?

En Cali, el traslado de órganos mediante corredores seguros implica la coordinación entre las autoridades de movilidad, el personal de salud y la red de donación y trasplantes. El Grupo de Reacción Inmediata de Seguridad escolta el recorrido desde la llegada del órgano, como ocurrió con un hígado traído desde Pasto, hasta el centro médico receptor, agilizando el desplazamiento y asegurando que las condiciones sean las adecuadas para la preservación del órgano.

¿Qué es el Grupo de Reacción Inmediata de Seguridad (GRIS) y cuál es su papel en los traslados de órganos?

El Grupo de Reacción Inmediata de Seguridad, GRIS, es una entidad que colabora en los traslados de órganos en Cali. Su función principal es acompañar y agilizar el trayecto del órgano desde su punto de llegada, como el aeropuerto, hasta la institución médica. De esta forma, contribuye a que el proceso se realice con rapidez y seguridad, minimizando los riesgos asociados al traslado y maximizando las probabilidades de éxito en los trasplantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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