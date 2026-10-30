Por: Noticiero 90 minutos

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El talento musical de Cali está siendo proyectado a grandes audiencias internacionales gracias al trabajo de Josefe, cantautor, productor y músico que viene destacándose por su propuesta artística diversa. Recientemente, Josefe ha sido invitado a participar en la gira ‘El Último Regreso Tour’ de Ricardo Montaner, reconocido intérprete venezolano. Esta invitación le ha permitido abrir los conciertos de Montaner en diferentes ciudades, presentando su música ante miles de personas y fortaleciendo su carrera en la industria musical, según lo informado por Noticiero 90 Minutos.

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Josefe ha destacado la importancia de esta oportunidad, señalando que el mismo Montaner lo invitó a compartir escenario en Bogotá. Durante sus palabras, el artista caleño expresó su satisfacción al ser seleccionado como telonero —es decir, el músico encargado de ambientar y abrir el show principal—, mencionando: “El maestro Montaner me invita a Bogotá y le encanta la propuesta. Entonces, pues, yo estoy muy contento como telonero, como opening act, como mostrarle todo lo que yo vengo acá en esta oportunidad, esos escenarios tan grandes, miles de personas y en Cali”. Esta experiencia no solo representa visibilidad, sino también validación artística ante el público y figuras reconocidas del medio.

De acuerdo con lo documentado por Noticiero 90 Minutos, la carrera de Josefe ha tenido como rasgo distintivo un enfoque musical donde la trompeta se convierte en protagonista. En esta gira, él muestra al público un estilo que fusiona diferentes sonidos y ritmos, lo que ha quedado registrado en producciones como su álbum ‘Platónico Tropical’. Con su música y su mensaje, Josefe busca afianzar el nombre de Cali en la escena internacional, mientras avanza en su consolidación como artista integral, capaz de desempeñarse como intérprete, compositor y productor.

Su participación en la gira de Ricardo Montaner se suma a los pasos que el músico ha dado para construir una proyección artística de largo alcance. Este camino demuestra cómo los talentos locales pueden potenciarse en escenarios internacionales, llevando consigo la esencia y los sonidos de su ciudad de origen.

¿Quién es Josefe y cuál es su propuesta musical?

Josefe es un artista nacido en Cali, que se ha posicionado como cantautor, productor y músico. Su propuesta musical se caracteriza por la mezcla de diversos sonidos y la inclusión de la trompeta como instrumento central, tal como destaca el álbum ‘Platónico Tropical’. Según Noticiero 90 Minutos, su objetivo es llevar el nombre de Cali a escenarios internacionales, mostrando una identidad musical innovadora.

¿Por qué la participación de Josefe en la gira de Ricardo Montaner es relevante?

La presencia de Josefe como telonero en la gira ‘El Último Regreso Tour’ de Ricardo Montaner permite que su música llegue a miles de personas y le otorga validación dentro de la industria musical. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, abrir los conciertos del cantante venezolano da visibilidad al talento caleño y representa un paso importante en la carrera internacional de Josefe.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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