El ambiente de la música popular y de despecho en Colombia atraviesa un remezón legal de proporciones mayores tras la suspensión del canal oficial de YouTube del cantante Luis Alberto Posada y la decisión de su equipo directivo de retirar de conciertos y plataformas un nutrido grupo de sus canciones emblemáticas. En el centro de esta encrucijada judicial se encuentra Héctor Fabio Martínez Galeano, un veterano compositor e insigne figura de la lírica popular colombiana, cuya pluma ha sido la mente maestra detrás de algunos de los himnos más despechados del género grabados desde mediados de los años ochenta.

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Martínez Galeano es reconocido en la industria discográfica nacional como un prolífico autor de letras cargadas de dramatismo y sentimiento, figurando en los registros de Sayco y plataformas de monitoreo como creador de éxitos fundamentales como “Basta con licor”, “Este maldito amor”, “Y si no vuelves”, “Mal amor”, “Sin un adiós”, “Bebiendo por ti”, “Vendrás llorando”, “He cometido errores” y “Sin rencor”. A lo largo de varias décadas, sus obras encontraron en la potente voz e interpretación de Posada el vehículo ideal para proyectarse en cantinas, ferias y escenarios masivos de Colombia y el exterior, consolidando una dupla artística que impulsó la época dorada de la música de despecho en el país.

Sin embargo, la relación comercial y autoral entre el letrista y el intérprete derivó en un choque de trenes luego de que Martínez procediera a registrar ante las autoridades competentes y plataformas digitales la titularidad total sobre las mencionadas composiciones. Según denunció la firma Posada Records a través de su mánager Alexander Alabado y el abogado Miguel Morales, el letrista habría inscrito las obras atribuyéndose el 100 % de la propiedad intelectual, desconociendo presuntamente el aporte de Posada en la creación de las melodías y su condición de titular indiscutible de las maquetas fonográficas grabadas en los estudios.

El contraataque del equipo de Posada no se hizo esperar y, mientras las partes alistan sus alegatos jurídicos en instancias nacionales e internacionales para determinar si el reclamo del autor es espurio o legítimo, se solicitó formalmente a emisoras, canales de televisión, disqueras y plataformas en línea abstenerse de reproducir o hacer versiones de dichos clásicos. Este pleito legal no solo congela temporalmente la interpretación en vivo de piezas doradas del repertorio del “Charrito Negro”, Darío Gómez y el propio Posada, sino que pone la lupa sobre el histórico vacío de acreditación que durante décadas enfrentaron los letristas de la música popular en las grabaciones de la industria discográfica.