author
Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Oct 30, 2026 - 11:15 am

El ambiente de la música popular y de despecho en Colombia atraviesa un remezón legal de proporciones mayores tras la suspensión del canal oficial de YouTube del cantante Luis Alberto Posada y la decisión de su equipo directivo de retirar de conciertos y plataformas un nutrido grupo de sus canciones emblemáticas. En el centro de esta encrucijada judicial se encuentra Héctor Fabio Martínez Galeano, un veterano compositor e insigne figura de la lírica popular colombiana, cuya pluma ha sido la mente maestra detrás de algunos de los himnos más despechados del género grabados desde mediados de los años ochenta.

Martínez Galeano es reconocido en la industria discográfica nacional como un prolífico autor de letras cargadas de dramatismo y sentimiento, figurando en los registros de Sayco y plataformas de monitoreo como creador de éxitos fundamentales como “Basta con licor”, “Este maldito amor”, “Y si no vuelves”, “Mal amor”, “Sin un adiós”, “Bebiendo por ti”, “Vendrás llorando”, “He cometido errores” y “Sin rencor”. A lo largo de varias décadas, sus obras encontraron en la potente voz e interpretación de Posada el vehículo ideal para proyectarse en cantinas, ferias y escenarios masivos de Colombia y el exterior, consolidando una dupla artística que impulsó la época dorada de la música de despecho en el país.

Sin embargo, la relación comercial y autoral entre el letrista y el intérprete derivó en un choque de trenes luego de que Martínez procediera a registrar ante las autoridades competentes y plataformas digitales la titularidad total sobre las mencionadas composiciones. Según denunció la firma Posada Records a través de su mánager Alexander Alabado y el abogado Miguel Morales, el letrista habría inscrito las obras atribuyéndose el 100 % de la propiedad intelectual, desconociendo presuntamente el aporte de Posada en la creación de las melodías y su condición de titular indiscutible de las maquetas fonográficas grabadas en los estudios.

El contraataque del equipo de Posada no se hizo esperar y, mientras las partes alistan sus alegatos jurídicos en instancias nacionales e internacionales para determinar si el reclamo del autor es espurio o legítimo, se solicitó formalmente a emisoras, canales de televisión, disqueras y plataformas en línea abstenerse de reproducir o hacer versiones de dichos clásicos. Este pleito legal no solo congela temporalmente la interpretación en vivo de piezas doradas del repertorio del “Charrito Negro”, Darío Gómez y el propio Posada, sino que pone la lupa sobre el histórico vacío de acreditación que durante décadas enfrentaron los letristas de la música popular en las grabaciones de la industria discográfica.

Lee También
A través de la comunicación suscrita por SCF Producciones S.A.S. y Dismusic Colombia —representadas por César Ovalle (CEO) y Edwin Castro, abogado del compositor—, la defensa de Martínez manifestó que presentará formalmente los aspectos pertinentes de la controversia desde una estricta perspectiva jurídica y técnica. El objetivo central del pronunciamiento, según señalaron en el documento, será fijar la postura institucional frente a las acusaciones sobre presuntas vulneraciones a la propiedad intelectual formuladas por el entorno de Posada.

“SCF Producciones S.A.S. y Dismusic Colombia reiteran su compromiso con la protección de la propiedad intelectual, el respeto por los derechos de los autores y la defensa de los intereses legítimos de los creadores musicales, siempre dentro del marco de la legislación vigente”, precisó el comunicado emitido a la opinión pública.

Las firmas confirmaron que el pronunciamiento de fondo se realizará este sábado 31 de octubre a través del programa La Red del Canal Caracol, escenario televisivo donde se expondrán los soportes documentales sobre el registro de las obras en disputa. Con este anuncio, el litigio promete escalar en las instancias administrativas y judiciales, enfrentando las posturas de quien reclama la coautoría melódica y titularidad fonográfica frente al letrista que defiende el respeto integral a la creación autoral de los grandes clásicos del despecho en Colombia.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos

LO ÚLTIMO