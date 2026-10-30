Luis Alberto Posada atraviesa una disputa por los derechos de autor de varias canciones que hacen parte de su repertorio. En medio del conflicto, el equipo del artista solicitó retirar de emisoras, canales de televisión, plataformas digitales y otros espacios de difusión algunas grabaciones en las que aparece su voz.

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La controversia también habría tenido consecuencias en sus presentaciones en vivo y en su presencia digital: algunas canciones dejaron de interpretarse en los conciertos y el canal oficial de YouTube del cantante fue suspendido temporalmente.

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La situación fue explicada por Alexander Alabado, mánager de Posada y representante de Posada Records, junto con el abogado Miguel Morales, quien lidera el equipo jurídico de la compañía. Ambos anunciaron que ya adelantan acciones judiciales en Colombia y fuera del país.

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¿Por qué Luis Alberto Posada dejó de interpretar algunas canciones?

De acuerdo con la versión entregada por Posada Records, el desacuerdo con el compositor Héctor Fabio Martínez está relacionado con la titularidad de varias obras musicales.

El equipo del cantante sostiene que Martínez tendría los derechos sobre las letras de algunas canciones, pero habría registrado las composiciones como si fuera el titular de la totalidad de las obras, incluido el componente musical.

Alexander Alabado explicó que esta situación generó inquietudes entre los seguidores, quienes han preguntado por la ausencia de determinados temas en los conciertos y por la suspensión del canal de YouTube.

“Uno de los compositores decidió registrar a manera personal algunas de las canciones reconocidas del señor Luis Alberto Posada en su voz”, manifestó el mánager.

Según la compañía, el registro no reconocería la participación de Posada en la creación de la música, así como su condición de intérprete y titular de los fonogramas.

“Lo registró de una forma como si fuera el dueño de la propiedad cien por ciento, lo cual no es así, ya que la persona que lo registró únicamente es dueño de la autoría de la letra. El señor Luis Alberto Posada es el compositor de la música, es el dueño del fonograma y adicional es la voz”, aseguró Alabado.

El representante también señaló que las canciones involucradas serían de mediados de la década de los 80 y cuestionó que se hubieran inscrito recientemente sin reconocer, según su postura, la participación del artista.

Otro de los puntos que explicó el equipo de Posada fue la suspensión temporal de su canal oficial de YouTube. Según Alabado, Martínez habría presentado documentación ante la plataforma para respaldar su reclamación sobre las obras, lo que habría llevado a que la cuenta quedara pausada.

“Esta persona decide llevar documentación a YouTube, la cual, al ver unos registros, decide hacer una pausa temporal del canal de YouTube. Por ese motivo nuestro canal ha sido pausado hasta nueva orden”, indicó el mánager.

Por su parte, el abogado Miguel Morales señaló que actualmente existe un trámite administrativo ante la plataforma, cuya sede principal está en Estados Unidos.

El jurista cuestionó la documentación presentada y afirmó que, desde la perspectiva de Posada Records, desconoce los derechos que tendría el cantante sobre las composiciones y las grabaciones.

“Con un registro que nosotros consideramos espurio, se hizo una reclamación a instancias de la plataforma de YouTube en punto de desconocer los derechos que tiene el maestro Luis Alberto Posada como coautor de esas obras”, sostuvo Morales.

Posada Records pidió no difundir ni regrabar las canciones

Mientras se resuelve la controversia, la compañía solicitó a emisoras, medios de comunicación, canales de televisión, disqueras, entidades de gestión de derechos y plataformas digitales que dejen de difundir las grabaciones de Luis Alberto Posada correspondientes a las canciones cuyas letras atribuyen a Héctor Fabio Martínez.

“Hemos decidido solicitar que se dé de baja las canciones en voz del señor Luis Alberto Posada que son autoría de letra del señor Héctor Fabio Martínez”, explicó Alabado.

Sin embargo, durante el pronunciamiento no se presentó un listado de los temas involucrados ni se precisó cuántas grabaciones podrían salir de circulación.

El mánager también hizo un llamado a otros intérpretes para que se abstengan de realizar nuevas versiones de esas composiciones mientras avanzan los procesos legales. En ese contexto, mencionó a Junior Posada y Tavo Cardona.

Alabado aclaró que la compañía no busca impedir las interpretaciones en vivo por parte de otros artistas, pero sí pidió esperar a que las autoridades definan la situación antes de producir nuevas grabaciones.

Abogado de Posada habló de presuntas exigencias económicas

Miguel Morales también se refirió a otras actuaciones que, según explicó, hacen parte de la estrategia jurídica de Posada Records. El abogado confirmó que iniciaron procesos civiles y penales en Colombia y en el exterior para buscar una definición sobre la titularidad de las obras y reclamar los perjuicios que, desde su perspectiva, habría generado el conflicto.

Además, aseguró que cuentan con mensajes y notas de voz que contendrían presuntas exigencias de dinero dirigidas tanto a Luis Alberto Posada como a otros artistas vinculados a la compañía.

“Tenemos documentado, inclusive denunciado, unas conductas extorsivas, solicitando sumas económicas bastante fuera de contexto, no solamente al maestro Luis Alberto Posada, sino a artistas adscritos a la compañía”, afirmó.

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El abogado agregó que será la justicia la encargada de determinar si esas comunicaciones constituyen algún delito. Entre las posibles conductas mencionó el constreñimiento ilegal y la extorsión.

Por ahora, el conflicto continúa sin una decisión judicial de fondo que establezca quién tiene los derechos sobre las obras discutidas. Mientras avanzan las actuaciones anunciadas, Posada Records mantiene su solicitud de retirar las grabaciones y el cantante ha optado por no interpretar algunos de esos temas en sus presentaciones.

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