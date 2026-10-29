El World Business Forum (WOBI) 2026 reunió durante dos días en Bogotá a expertos internacionales que compartieron sus perspectivas sobre liderazgo, innovación, estrategia y los desafíos de las organizaciones.

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El evento, que tuvo lugar en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, contó con la participación de conferencistas de distintos campos del conocimiento y tuvo como invitado especial al cineasta Francis Ford Coppola.

La primera jornada estuvo marcada por las intervenciones de Rita McGrath, experta en innovación y crecimiento, y Renée Mauborgne, reconocida por sus aportes en estrategia.

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También participó Pilar Jericó, quien centró su intervención en el liderazgo y en la manera en que las personas enfrentan los cambios y los temores al momento de tomar decisiones.

“Cuidado si estás en tu zona de confort. El cambio duele, pero ofrece grandes oportunidades”, enfatizó Jericó.

Segundo día del WOBI en Bogotá: inteligencia artificial y propósito

La segunda jornada tuvo entre sus participantes a Tricia Wang, CEO de Advanced AI Society, quien habló sobre el papel de la inteligencia artificial en los procesos empresariales y la importancia de no dejar todo en manos de la tecnología.

“Podemos automatizar los flujos de trabajo, pero no el pensamiento humano”, afirmó.

Por su parte, el psicólogo Éfren Martínez abordó la relación entre el propósito personal y los objetivos de las organizaciones, así como los factores que pueden generar estrés en los entornos laborales.

“Hay detonantes del estrés: indiferencia, ineficiencia, exposición, desaprobación, descalificación, traición, subestimación, coerción”, señaló.

Francis Ford Coppola, el invitado especial del WOBI 2026

El cierre del encuentro tuvo como protagonista a Francis Ford Coppola, guionista, director y productor de cine, quien compartió su visión sobre la creatividad y su importancia dentro de las organizaciones.

Su participación fue uno de los momentos centrales de esta edición del WOBI en Bogotá, que reunió a expertos de diferentes disciplinas para conversar sobre los retos que enfrentan las empresas y sus líderes.

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