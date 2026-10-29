La muerte de Patrick Stewart, reconocido por sus papeles como el profesor Charles Xavier en X-Men y Jean-Luc Picard en Star Trek, puso la atención sobre los problemas de salud que habría enfrentado durante sus últimos años. Según la información compartida por su familia, el actor británico falleció a los 86 años, el miércoles 28 de octubre de 2026, en su residencia de Los Ángeles, California.

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¿Qué enfermedades tenía Patrick Stewart?

De acuerdo con el comunicado familiar citado en la información, Stewart padecía Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, dos enfermedades neurodegenerativas que afectan el funcionamiento del cerebro. Sus seres queridos señalaron que atravesó un periodo de enfermedad antes de su muerte y que estuvo acompañado por su esposa, Sunny Ozell, además de familiares y amigos.

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El Alzheimer es una enfermedad progresiva que deteriora la memoria y otras capacidades cognitivas, como el razonamiento, el lenguaje y la orientación. A medida que avanza, puede dificultar que una persona realice actividades cotidianas de manera independiente. Aunque existen tratamientos que ayudan a manejar algunos síntomas, actualmente no hay una cura que detenga por completo su progresión.

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Por su parte, la demencia con cuerpos de Lewy se relaciona con la acumulación anormal de una proteína llamada alfa-sinucleína en el cerebro. Esta alteración puede afectar la memoria, la atención, el pensamiento y las capacidades de movimiento. Entre sus manifestaciones también pueden aparecer alucinaciones visuales, rigidez muscular y cambios en los niveles de alerta.

Otro rasgo de esta última enfermedad es que los síntomas pueden fluctuar, de modo que la atención y la lucidez de una persona varían a lo largo del día. También pueden presentarse trastornos del sueño y dificultades motoras similares a las que se observan en el párkinson. Sin embargo, las manifestaciones no son iguales en todos los pacientes y no se puede determinar cuáles experimentó Stewart a partir de la información disponible.

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Aunque el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy pueden compartir algunos síntomas y afectar de manera importante la calidad de vida, son enfermedades distintas que requieren valoración médica para su diagnóstico y tratamiento. En el caso de Patrick Stewart, la información proporcionada atribuye ambos padecimientos a su historial de salud, pero no detalla cuándo recibió los diagnósticos ni cómo evolucionaron. Su fallecimiento deja el recuerdo de una carrera artística de más de seis décadas en el cine, la televisión y el teatro.

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