La industria del entretenimiento de Ghana está de luto por la muerte de Seth Kwame Dzokoto, actor, comediante, presentador y político que falleció a los 51 años luego de sufrir una emergencia médica durante un programa de radio en vivo.

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El episodio ocurrió el jueves 22 de octubre de 2026, cuando participaba en el espacio matutino Oman Nkosuo, de la emisora Owass FM, en la localidad de Tarkwa, en el oeste de Ghana.

Según relató el conductor del programa, Prince Kwaw Gyimah, en declaraciones recogidas por el medio local Adomonline, la transmisión comenzó alrededor de las 8:45 de la mañana. Poco después, los integrantes del equipo advirtieron que Dzokoto se encontraba mal y decidieron interrumpir el espacio para atender la situación.

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El actor fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto a su llegada, según los reportes publicados por medios ghaneses. Su hermana, Gloria Dzokoto, confirmó posteriormente el fallecimiento a periodistas y explicó que la familia recibió una llamada para informarles que el artista se había desplomado en el estudio.

How Kwame Dzokoto collapsed and died during a radio interview this mornin Sad news for Ghana 🇬🇭💔 https://t.co/YMnTK9E8QL — Baddest Boss (@Revteabread) October 22, 2026

Hasta el momento, no se ha divulgado una causa oficial de muerte.

Qué se sabe de la discusión antes de la emergencia

Algunas versiones difundidas en redes sociales han relacionado el episodio con una discusión entre Dzokoto y el conductor del programa. Sin embargo, no hay información confirmada que permita establecer que ese presunto altercado ocurrió en los términos descritos ni que tuviera alguna relación con la emergencia médica.

La propia emisora pidió al público y a los medios de comunicación que eviten difundir especulaciones sobre las circunstancias del fallecimiento y respeten la privacidad de la familia.

En septiembre de 2026, el actor había hablado públicamente de sus problemas de salud, entre ellos hipertensión y diabetes. También había mencionado que se sometió a una cirugía en el extranjero, aunque no ofreció detalles médicos completos.

Esos antecedentes no permiten determinar qué provocó el episodio ocurrido durante la transmisión radial.

Quién era Seth Kwame Dzokoto

Dzokoto desarrolló una carrera que abarcó la actuación, la comedia, la televisión, la radio y la política, lo que lo convirtió en una figura conocida del entretenimiento ghanés.

Uno de sus papeles más reconocidos fue el de Judge Koboo en la serie televisiva Efiewura, producción que le dio amplia visibilidad entre el público de su país.

También presentó Edziban, un programa de TV3 dedicado a la gastronomía y las tradiciones culinarias de Ghana. Su trayectoria incluyó, además, trabajos como locutor y participaciones en campañas publicitarias mediante su voz.

Fuera de los medios, incursionó en la política con el partido National Democratic Congress (NDC). En 2016 se presentó como candidato al escaño parlamentario de la circunscripción de Tarkwa-Nsuaem, aunque no consiguió la curul.

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