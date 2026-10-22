Por: El Espectador

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La viceministra de Relaciones Exteriores, Adela Maestre, sostuvo recientemente una reunión clave con representantes de Estados Unidos, donde se trataron temas prioritarios para ambos gobiernos como la promoción de oportunidades comerciales, atraer inversión extranjera y facilitar el financiamiento. Esta cita también sirvió como parte de la preparación para el Diálogo de Prosperidad Económica entre Colombia y Estados Unidos y abordó, de manera relevante, las discusiones sobre la suspensión temporal de los aranceles que afectan el intercambio comercial entre ambos países. Según información ratificada por la Cancillería, el objetivo es establecer un mecanismo de alto nivel que permita fortalecer las cadenas de suministro compartidas y fomentar la colaboración en sectores estratégicos como energía, minerales críticos e infraestructura digital.

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En el encuentro participaron varias figuras relevantes del gobierno estadounidense: Luis Mendez, subsecretario adjunto para América del Sur y funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; Jonathan Greenstein, subsecretario adjunto para Asuntos Financieros Internacionales del Tesoro; Juan Pablo Varela, asesor senior en el Departamento de Energía; y Hugo Guevara, encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia. La Cancillería destacó que la agenda conjunta se desarrolla en paralelo a las negociaciones encabezadas por el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, centradas en la suspensión de los aranceles temporales que Estados Unidos impuso a productos colombianos.

En relación con ese tema, Gómez Amín estuvo en Washington en días pasados y señaló que las partes permanecen trabajando meticulosamente, revisando cada punto para definir lo más conveniente para ambos estados. Durante su viaje, mantuvo encuentros con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y la embajadora María Consuelo Araújo en búsqueda de abrir nuevos mercados, facilitar la llegada de más inversión y convertir esa alianza en mayor crecimiento y empleo para Colombia. Gómez Amín manifestó optimismo en que se alcance un acuerdo en las semanas siguientes y se pueda formalizar en diciembre.

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos se han reafirmado como una prioridad en la política exterior del presidente Abelardo de la Espriella. El mandatario ha declarado que los lazos con la administración de Donald Trump continúan en buen estado. Esto se evidenció en la reciente visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, a Barranquilla. El propio Trump, en declaraciones oficiales, ha calificado a De la Espriella como un aliado regional, destacando el trabajo conjunto en la adhesión al Escudo de las Américas y el apoyo económico frente a desastres naturales y lucha contra grupos criminales. Los datos y declaraciones citados corresponden a la cobertura de El Espectador y la Cancillería.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se discutió en el Diálogo de Prosperidad Económica entre Colombia y Estados Unidos?

Durante la preparación del Diálogo de Prosperidad Económica, de acuerdo con la Cancillería, se abordaron temas como la creación de un mecanismo de alto nivel para facilitar el comercio, inversiones, financiamiento y cooperación en sectores estratégicos. Las conversaciones también trataron la posible suspensión temporal de aranceles que impactan el comercio bilateral.

¿Cuáles son los sectores estratégicos de cooperación entre Colombia y Estados Unidos mencionados en la reunión?

Los sectores estratégicos destacados en la reunión incluyen energía, minerales críticos, infraestructura digital y cadenas de suministro compartidas, áreas consideradas clave para impulsar la relación económica y fortalecer la colaboración bilateral, según lo informado por la Cancillería y citado por El Espectador.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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