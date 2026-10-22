En medio de las gestiones diplomáticas y comerciales que adelanta la administración actual en el plano internacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo confirmó que mantiene abiertas las conversaciones directas con el gobierno de los Estados Unidos. El objetivo central de esta ofensiva diplomática es concretar un acuerdo estratégico que permita la suspensión de aranceles bilaterales antes de que finalice el presente año, una medida clave para dinamizar las exportaciones nacionales frente a los retos del mercado global.

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El jefe de la cartera ministerial, Mauricio Gómez Amín, detalló los avances logrados tras su reciente visita oficial a territorio norteamericano, donde sostuvo encuentros de alto nivel junto a la embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araújo. Según indicó el funcionario, las delegaciones técnicas de ambos países se encuentran operando de manera permanente en las mesas de trabajo para examinar minuciosamente el articulado del convenio comercial y asegurar condiciones equitativas para el sector productivo local.

“La semana pasada estuve en Washington con la embajadora, María Consuelo Araújo, en un diálogo sincero. Estamos avanzando a un buen ritmo. Estamos con los negociadores sentados en la mesa en este momento”, explicó el alto funcionario al evaluar el estado actual de las tratativas diplomáticas.

A pesar del optimismo expresado por el Ejecutivo frente al ritmo de las discusiones, el ministro fue prudente al señalar que la materialización del pacto está supeditada al avance técnico de las revisiones, por lo que todavía no existe una fecha calendario cerrada. Sin embargo, el Gobierno no oculta su expectativa de acelerar el proceso para lograr una firma definitiva durante el último mes del año en curso.

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“Estamos revisando artículo por artículo lo que más le conviene a ambos países. Estamos en eso. Vemos con buenos ojos que de pronto este año. No lo aseguro, pero que podamos llegar a un acuerdo final en las próximas semanas y se firme en el mes de diciembre”, puntualizó Gómez Amín ante los medios de comunicación.

Paralelamente a las negociaciones adelantadas con Washington, el Ministerio de Comercio aprovechó para anunciar importantes hitos en materia de diversificación de mercados internacionales. El titular de la cartera confirmó que la agenda de integración económica contempla la firma formal de un nuevo convenio comercial con El Salvador, prevista de manera oficial para el próximo 11 de diciembre, además de reportar un ritmo sumamente favorable en las conversaciones bilaterales que se sostienen con Japón.

“Lo que sí puedo avanzarles es que con El Salvador estaremos firmando el 11 de diciembre el acuerdo comercial con Colombia y también con Japón venimos avanzando en un muy buen ritmo”, aseveró el ministro, subrayando la postura aperturista de la política exterior colombiana.

Con estas apuestas comerciales, el Ejecutivo busca consolidar un escenario propicio tanto para la colocación de productos nacionales en el exterior como para la atracción de inversión extranjera directa de alta gama durante los próximos meses, consolidando la inserción estratégica del país en las cadenas globales de valor.

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