A las posibles razones de la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior en el Gobierno de Abelardo de la Espriella se le suman un nuevo capítulo, en el que apareció una inesperada defensa.

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La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta reaccionó a la determinación que se dio a conocer en la noche del miércoles 21 de octubre de 2026, durante la plenaria en el Congreso por la discusión de la denominada Ley de Sometimiento.

Si bien la congresista calificó esta determinación como “una victoria más para la oposición”, también dejó sobre la mesa una muestra de apoyo al saliente funcionario y un señalamiento a otra figura del gabinete.

Zuleta acudió a ese espacio en sus redes sociales para plantear las razones por las que considera que el ministro Miguel Gómez Martínez tenía mayor responsabilidad en el escenario en cuestión.

“No sabía ni como responder a las preguntas, eliminaron el debate porque no fue capaz de darlo, tuvieron que pupitrear todo pues fueron incapaces de convencer y ni se dio cuanta del trámite legislativo y los detalles que le correspondía vigilar, porque no fue Lara el que dio los avales o el que nos los negó a toda la oposición, fue el pésimo ministro Gómez. Justamente fue una proposición avalada la que, por falta de seguimiento, terminó tumbando el proyecto”, aseveró.

A pesar de que no es oficial que la polémica por el presupuesto del Gobierno De la Espriella haya sido el motivo de la salida, el mencionado señalamiento es parte de un contexto clave.

Lo que no pasa desapercibido dentro de todo este marco es el apoyo de una figura de la oposición al saliente ministro Lara, que parecía ser la mano derecha del presidente colombiano para los temas en el Congreso.

Por ahora, quedó confirmado como nuevo encargado de ese ministerio el exprocurador Alejandro Ordoñez, figura con amplia experiencia en la política a nivel nacional y que se desempeñaba como embajador ante la ONU.

Este va a ser un nuevo capítulo en el que la mencionada congresista, que es cercana al expresidente Gustavo Petro, va a tener un papel clave.

¿Quién es Isabel Zuleta?

Isabel Cristina Zuleta López destaca en la vida pública de Colombia como socióloga, activista ambiental, defensora de derechos humanos y senadora de la República por la coalición política Pacto Histórico.

Nacida en el municipio de Ituango, Antioquia, el 12 de abril de 1982, consolidó su trayectoria social mediante la defensa de los derechos territoriales y la protección de los recursos hídricos.

La parlamentaria cursó sus estudios profesionales de Sociología en la Universidad de Antioquia, vinculándose activamente a diversos movimientos comunitarios de mujeres afectadas por el conflicto armado interno.

Antes de su ingreso al escenario legislativo, ejerció como vocera y presidenta del Movimiento Ríos Vivos Colombia, organización que lideró la oposición comunitaria al proyecto hidroeléctrico Hidroituango.

Su trabajo enfocado en los impactos ambientales y sociales sobre las poblaciones ribereñas del río Cauca le otorgó amplio reconocimiento nacional e internacional como lideresa comunitaria.

En las elecciones legislativas de 2022, Zuleta obtuvo su curul en el Senado de la República tras integrar la lista cerrada presentada por la bancada del Pacto Histórico.

Dentro de la corporación pública, la senadora integra comisiones enfocadas en asuntos ambientales, régimen agrario, ordenamiento territorial, derechos humanos y fiscalización de recursos naturales.

Asimismo, ejerció responsabilidades directivas como presidenta de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, promoviendo iniciativas relativas a la minería tradicional y la protección del agua.

Durante su gestión parlamentaria, impulsa activamente debates de control político dirigidos a la defensa de los derechos de las víctimas y al fortalecimiento de las políticas ambientales del país.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.