El presidente Abelardo de la Espriella anunció la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior y designó a Alejandro Ordóñez Maldonado como su reemplazo. El cambio se conoció después de la controversia por el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027, que terminó en manos del Ejecutivo para su expedición por decreto.

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(Vea también: Remezón en Ministerio del Interior: De la Espriella anuncia salida de Lara y llegada de acérrimo enemigo de Petro)

Aunque la coincidencia temporal pone el episodio presupuestal en el centro de las preguntas sobre el relevo, el mandatario no explicó públicamente si esa situación motivó la salida del funcionario.

El anuncio se produjo después de que se conocieran diferencias entre las versiones del presupuesto aprobadas por el Senado y la Cámara de Representantes. La discrepancia alrededor del artículo 65 impidió completar la conciliación del texto dentro del procedimiento legislativo, por lo que el Gobierno anunció que expediría las cuentas mediante decreto.

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¿Qué pasó con el Presupuesto General de 2027?

El presupuesto aprobado en las comisiones económicas ascendía a 634,9 billones de pesos. Sin embargo, durante el trámite posterior surgieron diferencias entre los textos aprobados por las dos cámaras del Congreso.

Según los reportes sobre el caso, la Cámara incorporó unos parágrafos adicionales al artículo 65, mientras que el Senado aprobó ese apartado sin esas modificaciones. La falta de coincidencia entre las versiones complicó la culminación del trámite legislativo.

El Gobierno anunció que expediría el presupuesto por decreto tomando como referencia el texto aprobado en primer debate por las comisiones económicas. Esto significa que la distribución definitiva de los recursos no necesariamente incorporará todos los ajustes introducidos durante las discusiones posteriores.

La controversia abrió interrogantes sobre la coordinación entre las entidades del Ejecutivo que participaron en el proceso y los responsables de verificar que el texto aprobado coincidiera en ambas cámaras.

¿Qué responsabilidad tenía Rodrigo Lara?

Horas antes de conocerse su salida, Lara se refirió públicamente al episodio y sostuvo que su función consistía en garantizar los votos necesarios para sacar adelante el proyecto en el Congreso.

“Mi rol era garantizar los votos, garantizar que estuvieran las bancadas y ahí estuvieron”, afirmó el funcionario, según declaraciones recogidas por medios de comunicación.

El ministro también evitó responsabilizar públicamente a su compañero de gabinete, el ministro de Hacienda, y señaló que esa cartera ya había explicado lo sucedido.

Sus declaraciones dejaron planteada una diferencia entre dos responsabilidades: la coordinación política para conseguir el respaldo de los congresistas y la revisión técnica del texto que debía completar el trámite legislativo.

El Ministerio del Interior cumple un papel importante en la interlocución entre el Gobierno y las bancadas. Sin embargo, esa función no significa que sea el único responsable de un procedimiento presupuestal en el que también intervienen Hacienda, los ponentes y las mesas directivas del Congreso.

Por eso, para establecer responsabilidades concretas, es necesario reconstruir quién preparó las modificaciones, quién verificó las versiones aprobadas y cómo se coordinó la información entre las dependencias involucradas.

¿La salida de Lara estuvo relacionada con el presupuesto?

La proximidad entre la controversia presupuestal y el anuncio de la salida de Lara plantea una pregunta política, pero no permite concluir por sí sola que ese episodio haya sido la causa de la decisión presidencial.

De la Espriella agradeció al funcionario por sus servicios y anunció la llegada de Alejandro Ordóñez Maldonado al Ministerio del Interior. En el mensaje difundido, no detalló los motivos del relevo.

La pregunta que queda abierta es por qué el Gobierno decidió cambiar al responsable de la interlocución política con el Congreso después de una controversia en la que también deben examinarse las actuaciones de Hacienda y de los funcionarios que intervinieron en el trámite legislativo.

Para aclarar ese punto, el Ejecutivo tendría que precisar qué balance hizo de la gestión de Lara, si identificó fallas en la coordinación política y técnica del presupuesto y si el relevo respondió a ese episodio o a una decisión más amplia sobre el funcionamiento del gabinete.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.