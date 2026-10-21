Alejandro Ordóñez Maldonado volverá al primer plano de la política colombiana como nuevo ministro del Interior del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Su nombre, sin embargo, está ligado desde hace más de una década a uno de los episodios más recordados de la historia reciente del país: la destitución e inhabilidad que impuso a Gustavo Petro cuando este era alcalde de Bogotá.

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(Vea también: “Viva Cristo Rey”: Alejandro Ordóñez regresó con discurso como embajador del Gobierno De la Espriella)

El presidente anunció su llegada para reemplazar a Rodrigo Lara y destacó su “experiencia, carácter y trayectoria”. Mientras se formaliza la posesión, Iván Cancino asumirá temporalmente las funciones de la cartera.

Su nombramiento representa el paso de la diplomacia —era embajador ante la OEA— a la cartera encargada de la relación del Gobierno con el Congreso, los partidos políticos y las autoridades territoriales.

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El episodio que marcó su carrera: la destitución de Gustavo Petro

Si existe una decisión que convirtió a Ordóñez en una figura nacional fue la que tomó como procurador general de la Nación, cuando destituyó e inhabilitó por 15 años a Gustavo Petro por el cambio en el esquema de recolección de basuras de Bogotá.

La sanción sacó temporalmente del cargo al entonces alcalde y desató una crisis política e institucional que trascendió las fronteras del país.

Petro acudió al sistema interamericano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para proteger sus derechos políticos. Posteriormente, decisiones judiciales en Colombia permitieron su regreso a la Alcaldía de Bogotá, mientras el caso se convertía en un precedente sobre los límites de las sanciones disciplinarias contra funcionarios elegidos por voto popular.

Ese enfrentamiento marcó durante años la relación entre ambos dirigentes. Paradójicamente, ahora Ordóñez llega al Ministerio del Interior después de que Petro dejara la Presidencia en agosto de 2026 y pasara a liderar la oposición al Gobierno de De la Espriella.

De procurador a ministro político

Ordóñez nació en Bucaramanga, es abogado de la Universidad Santo Tomás y comenzó su carrera pública como concejal de esa ciudad entre 1986 y 1989.

Después pasó por el Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo de Estado, corporación que llegó a presidir antes de ser elegido procurador general en 2009.

Durante sus siete años al frente del Ministerio Público construyó una imagen de funcionario dispuesto a imponer sanciones disciplinarias de alto impacto. Además del caso Petro, destituyó o inhabilitó a figuras como Piedad Córdoba, Samuel Moreno y otros funcionarios investigados por distintos procesos disciplinarios. Varias de esas decisiones causaron controversias y algunas fueron posteriormente revisadas o anuladas por tribunales nacionales e internacionales.

Tras salir de la Procuraduría, fue precandidato presidencial en 2018 y luego ocupó cargos diplomáticos, entre ellos la representación de Colombia ante la OEA.

¿Por qué llega al Ministerio del Interior?

La llegada de Ordóñez también llama la atención por el perfil del cargo que asumirá.

El Ministerio del Interior no solo coordina la interlocución con el Congreso y los partidos políticos, sino que también lidera la concertación de proyectos de ley, el diálogo con gobernadores y alcaldes y la articulación política del Gobierno.

Aunque Ordóñez tiene experiencia institucional, judicial y electoral, gran parte de su trayectoria ha estado asociada al ejercicio del control disciplinario y a posiciones conservadoras en debates sobre aborto, familia y derechos sexuales y reproductivos. Incluso, semanas antes de ser designado ministro, como embajador ante la OEA anunció la adhesión de Colombia a la Declaración del Consenso de Ginebra, impulsada originalmente por Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Su nombramiento, por tanto, no solo supone un cambio de nombres en el gabinete de De la Espriella. También devuelve al centro del poder a uno de los protagonistas de los mayores choques políticos e institucionales de la Colombia reciente.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.