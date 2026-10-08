El Gobierno colombiano tomó posición en el debate internacional sobre el aborto al adherirse al Consenso de Ginebra, una declaración que cuestiona el reconocimiento de esta práctica como un derecho internacional. El anuncio lo confirmó Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien explicó que el país se incorporó a una coalición de Estados que defiende la salud de las mujeres, la familia y la soberanía nacional en materia legislativa.

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La declaración sostiene que “no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación internacional de los Estados de financiarlo o facilitarlo”. El documento reúne a 47 Estados comprometidos con la promoción de estos principios en escenarios multilaterales.

Ordóñez explicó que la adhesión se formalizó en la sede de la Misión de Colombia ante la OEA, junto con la Secretaría de Salud de Estados Unidos, que ejerce la secretaría del Consenso de Ginebra. En su pronunciamiento, el embajador afirmó: “El Consenso de Ginebra es una declaración política de 47 estados, los cuales se comprometen a promover dentro de los espacios multilaterales la defensa de la vida, la promoción del derecho a la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia como célula vital de la sociedad”.

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#POLÍTICA El Gobierno de Colombia se adhirió a la Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia. El embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez, confirmó que Colombia sumó a una coalición de más de 40 Estados, quienes consideran que “no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación internacional de los Estados de financiarlo o facilitarlo”. Vía @lausaavedram

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El diplomático también aclaró el alcance de la decisión y señaló que la declaración no tiene efectos jurídicos, sino políticos. “No tiene efectos jurídicos, tiene efectos políticos, porque los temas jurídicos se definen de acuerdo a las normas y a los procedimientos establecidos en cada ordenamiento jurídico”, sostuvo.

Por eso, la adhesión no modifica por sí misma las reglas vigentes en Colombia. Cabe mencionar que la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, sin exigir que la mujer justifique su decisión por alguna causal. Después de ese plazo, se mantienen las causales establecidas previamente por la jurisprudencia. En consecuencia, el ingreso a esta coalición representa una postura diplomática del Gobierno, pero no elimina los derechos reconocidos por la justicia colombiana.

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