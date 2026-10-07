El Gobierno de Abelardo De La Espriella puso la lupa sobre los gastos del Ejecutivo y expidió una circular con varias medidas de austeridad. Una de las principales instrucciones busca reducir los desplazamientos de funcionarios al exterior y dar prioridad a los encuentros virtuales.

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El documento establece que las entidades del Gobierno deberán privilegiar las reuniones que no impliquen viajes. La circular señala: “Todas las entidades deberán promover y dar prelación a los encuentros y eventos virtuales y no presenciales sobre las actividades que impliquen desplazamiento físico de los servidores públicos”.

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Los viajes internacionales deberán ser “mínimos y plenamente justificados”, con una explicación sobre la actividad y su relación directa con las funciones del funcionario. La medida busca que las comisiones al exterior tengan un sustento concreto antes de recibir autorización.

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En ese sentido, las comisiones al exterior necesitarán el visto bueno del jefe de despacho, Nicolás Gómez. La circular indica que este funcionario “verificará los tiempos y requisitos para ello, de conformidad con las normas y circulares vigentes”.

Además, los viajes nacionales e internacionales deberán hacerse en tarifa económica, salvo las excepciones que estén debidamente sustentadas ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. También se ordena devolver el valor de pasajes y viáticos que no hayan sido reembolsados.

Pero las restricciones no se quedan en los viajes. La circular también establece límites para el uso de recursos públicos en publicidad estatal. El documento advierte: “Está prohibido todo gasto en publicidad de naturaleza estatal, que tenga por objeto autopromocionar, enaltecer o denigrar la imagen de funcionarios del Gobierno nacional a través de la promoción de sus cuentas personales en redes sociales, y/o de partido o movimiento político”.

A su vez, queda prohibido “el uso, imposición o promoción de mensajes, imágenes, identidades o marcas de gobierno en la publicidad institucional”. La medida busca impedir que recursos públicos se destinen a gastos de imagen o identidad para promover marcas oficiales.

Finalmente, las entidades deberán abstenerse de contratar publicidad o propaganda para promocionar la gestión del Gobierno nacional. La circular menciona agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, revistas, informes impresos, folletos y otros textos institucionales.

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