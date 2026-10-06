El presidente Abelardo de la Espriella endureció su discurso contra las estructuras criminales durante su intervención en Pereira.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “En 10 días volveré”: De la Espriella se moja con promesa para solucionar serio problema en Santa Marta)

El mandatario aseguró que su Gobierno no tendrá contemplaciones frente al terrorismo y habló de quienes permanecen armados y quienes, según sus palabras, hacen parte del escenario político.

De la Espriella sostuvo que las estructuras armadas serán enfrentadas mediante la Fuerza Pública y las herramientas legales del Estado.

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que derrotará a las estructuras criminales no solo en el “campo de batalla”, sino también en el “campo político”, en las urnas: “Colombia no puede retroceder nunca más”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/76k3NAO4kh — Revista Semana (@RevistaSemana) October 6, 2026

Presidente dijo que también enfrentará rivales en el campo político

Después de referirse al combate contra los grupos armados, el jefe de Estado trasladó su mensaje al terreno político.

“Los hemos venido a enfrentar y a derrotar a unos que están armados en el campo de batalla, con las armas de la República, las leyes de la Nación, y a los que están en el campo político los vamos a derrotar con hechos, con decisiones, con pulcritud, con patriotismo”, manifestó.

Luego remató con una frase que puso el foco en las próximas elecciones: “Los vamos a derrotar en las urnas”.

El mandatario no mencionó en ese fragmento a candidatos o partidos específicos. Sin embargo, sus declaraciones se producen en medio del reacomodo político de cara a las elecciones regionales de 2027.

“No hay contemplación ni en el campo de guerra ni en el campo electoral”

De la Espriella cerró esa parte de su intervención con otra frase de alto contenido político.

“No hay contemplación, ni en el campo de guerra, ni en el campo electoral. Colombia no puede retroceder nunca más”, afirmó.

La declaración fue pronunciada durante su agenda en Risaralda, donde también habló de seguridad, reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto y la construcción del Plan Nacional de Desarrollo.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.