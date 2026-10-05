Por: El Espectador

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se vio envuelta en una nueva controversia a raíz de la publicación de una audiencia en la que Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’ y jefe negociador de las Farc, afirmó que en los acuerdos de paz nunca se discutió que los excombatientes fueran "a la cárcel de buenas a primeras". La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, difundió el material originalmente reservado, cuestionando la transparencia y severidad del tribunal hacia los exguerrilleros, y calificando las medidas como una falta de respeto hacia las víctimas. Sobre el tema, la JEP puntualizó que "la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 63 exintegrantes de las Farc-EP", lo que evidencia que el proceso sí contempló sanciones formales.

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En la audiencia presidida por la magistrada Julieta Lemaitre, Londoño defendió que la organización mantenía criterios de "buen trato" y se distanciaba de la tortura, aunque reconoció la existencia de sanciones internas. Sin embargo, en otro tramo Londoño fue enfático en que los acuerdos de paz no podrían incluir la entrega directa de los excombatientes a la cárcel. Este argumento fue interpretado por Posada y otros congresistas como muestra de debilidad estatal, alegando que los líderes de las Farc siempre supieron que no pagarían condenas ordinarias.

La publicación generó respuestas de varios sectores políticos. Abelardo de la Espriella criticó la narrativa de la JEP y comparó a los exlíderes de las Farc con otros reconocidos jefes criminales. Por otro lado, el representante David Cote denunció falta de empatía durante la audiencia, mencionando actitudes inapropiadas de los procesados, mientras que el senador Germán Rodríguez cuestionó el supuesto "buen trato" a las víctimas de secuestro por parte de la guerrilla, considerando que miles de colombianos conocen otras realidades.

Ante la polémica, la JEP aclaró que la supuesta directriz de buen trato nunca se cumplió plenamente y que en junio de 2022, los integrantes del Secretariado reconocieron ante la justicia y las víctimas su responsabilidad en delitos como tortura y secuestro. Además, el tribunal precisó que en septiembre de 2025 se dictó sentencia con la máxima pena permitida por ley contra los siete exlíderes principales, la cual fue ratificada en julio de 2026. Actualmente, estas personas contribuyen en la ubicación y recuperación de cuerpos de desaparecidos, atendiendo una de las demandas más sentidas de los familiares.

¿Qué crímenes imputó la JEP a los exintegrantes de las Farc?

La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 63 exintegrantes de las Farc-EP delitos como toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y violencia sexual. Entre ellos se identifican los siete exmiembros del Secretariado. La investigación parte de casos documentados y de los testimonios recabados ante el tribunal.

¿Qué significa el término "crímenes de lesa humanidad" y por qué se usa en este proceso?

Los crímenes de lesa humanidad son delitos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, incluyendo actos como el asesinato, la tortura y el secuestro. El término se emplea porque los hechos investigados por la JEP, en el contexto del conflicto armado colombiano, cumplen con estas características, de acuerdo con la información oficial proporcionada por el tribunal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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