Una declaración que Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, entregó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) despertó controversia en Colombia. La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, divulgó fragmentos de la diligencia, realizada el 14 de febrero de 2019 y presidida por la magistrada Julieta Lemaitre, en los que el excomandante de las Farc habló sobre los secuestrados, las negociaciones del acuerdo de paz y el origen de la JEP.

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Uno de los apartes que más reacciones provocó está relacionado con las condiciones que, según ‘Timochenko’, tenían que recibir las personas secuestradas por la antigua guerrilla. En su declaración aseguró que existían instrucciones internas para garantizar alimentación y evitar agresiones físicas. “Había unos criterios unitarios de buen trato, buena comida”, afirmó, antes de sostener que la “tortura” nunca estuvo permitida dentro de la organización.

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Sin embargo, esa versión contrasta con las conclusiones de la propia JEP sobre el macrocaso de secuestro. El tribunal ha señalado que, aunque existían normas internas de supuesto “buen trato”, en la práctica estas no se cumplieron y las víctimas quedaron expuestas a graves abusos. La JEP también ha imputado a integrantes del antiguo Secretariado por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la toma de rehenes y las privaciones graves de la libertad.

Otro de los momentos revelados corresponde a las conversaciones que rodearon la negociación de paz entre las Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos. ‘Timochenko’ recordó un intercambio con Humberto de la Calle, entonces jefe negociador del Ejecutivo, y cuestionó la posibilidad de que los integrantes de la guerrilla terminaran en prisión después de firmar el acuerdo. En ese contexto, habló de la necesidad de establecer responsabilidades para los diferentes actores del conflicto.

La declaración también incluye una referencia a una posible fórmula para las sanciones que recibirían los integrantes de las Farc. Según el relato de ‘Timochenko’, durante las conversaciones alguien planteó que podrían establecerse “penas más suaves” para ser cumplidas en La Habana y que el tiempo pasado en Cuba durante las negociaciones pudiera contabilizarse como parte de la sanción. La identidad de la persona a la que atribuyó esa propuesta no aparece establecida en los fragmentos divulgados.

“Se puede establecer, tomando la experiencia con los paramilitares, unas penas más suaves y las pagan aquí en La Habana. Y este tiempo que llevan aquí se contabiliza como parte de la pena”

‘Timochenko’ también habló directamente de la JEP y de su relación con la creación del tribunal. “¿Cómo nosotros vamos a atacar, a desconocer o a descalificar una criatura que nosotros mismos ayudamos a parir?”, manifestó en la audiencia. La frase fue utilizada por Posada para cuestionar el funcionamiento de la justicia transicional y plantear que la antigua guerrilla habría tenido una influencia determinante en el diseño del mecanismo.

La senadora del Centro Democrático aprovechó la divulgación de estos fragmentos para lanzar fuertes críticas contra la JEP. “La JEP fue hecha a la medida de las Farc”, sostuvo Posada, al cuestionar las consecuencias frente a la entrega de bienes, las rutas del narcotráfico y la reparación de las víctimas. La congresista considera que el contenido de la audiencia constituye una burla para los colombianos, mientras que la JEP ha defendido sus actuaciones y ha recordado que dentro del caso de secuestro sí se han establecido responsabilidades y sanciones contra antiguos integrantes del Secretariado.

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