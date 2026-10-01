Por: El Espectador

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El expresidente y premio nobel de paz Juan Manuel Santos se pronunció sobre el Acuerdo de Paz en Colombia, el cual se acerca a cumplir una década de su firma en noviembre de este año. Durante un evento en la Universidad del Rosario, Santos hizo énfasis en su posición frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional encargado de juzgar a los responsables de crímenes cometidos en el conflicto con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). De acuerdo con las palabras del exmandatario, compiladas por El Espectador, Santos no es partidario de "prorrogar los límites" de la JEP, fijados hasta 2028, asegurando que el tribunal debe cumplir su misión dentro de ese plazo, “ojalá antes”. Respaldó las críticas que se han hecho a la lentitud en las decisiones de la JEP y recalcó la importancia de acelerar su trabajo para garantizar resultados efectivos.

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En su intervención, Santos manifestó preocupación por la reducción presupuestal que enfrenta la JEP para 2027. Señaló que de concretarse ese recorte, las principales víctimas serían tanto quienes sufrieron por la guerra como la ciudadanía que confió en el proceso de paz. Argumentó que “la justicia transicional requiere que los victimarios digan la verdad, pidan perdón, asuman su responsabilidad y paguen una sanción restaurativa”. Según él, la mayoría de las víctimas se siente satisfecha con este mecanismo, a pesar de que un sector hubiera preferido penas privativas de la libertad.

El expresidente también respaldó el papel de las Naciones Unidas (ONU) en la vigilancia del cumplimiento de lo acordado y fue crítico con los planteamientos recientes del Gobierno sobre la posible salida de Colombia de la ONU y la Corte Penal Internacional (CPI). Advirtió que una decisión de ese tipo afectaría la confianza en la palabra del Estado colombiano y que, aunque la salida no eximiría al país de sus obligaciones, sí representaría una “fractura” institucional. Santos alertó sobre la falta de voluntad política para cumplir el Acuerdo y lamentó que la polarización haya convertido su implementación en un tema de fuertes disputas.

Por último, al referirse a decisiones de política exterior recientes, cuestionó el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán y el rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, asegurando que esas medidas no aportan a los intereses de Colombia. También pidió claridad sobre la adhesión al Escudo de las Américas y abogó por evitar posiciones de “servilismo” ante otros Estados.

¿Qué implicaciones tendría recortar el presupuesto de la JEP en Colombia?

Recortar el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) limitaría la capacidad de este tribunal para cumplir con sus funciones de verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto, de acuerdo con lo expresado por Juan Manuel Santos en El Espectador. Esto podría afectar la confianza de las víctimas y de la ciudadanía en el proceso de paz.

¿Por qué Juan Manuel Santos rechaza prorrogar los límites de la JEP?

Santos considera que la JEP debe cumplir su labor dentro del plazo establecido hasta 2028 y no ve conveniente extender ese periodo. Acepta que hay lentitud en el funcionamiento del tribunal, pero enfatiza que la solución es acelerar los procesos y no prorrogar los límites legales originalmente pactados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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