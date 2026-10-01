El futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz volvió al centro del debate luego de que el expresidente Juan Manuel Santos fijara su posición sobre la continuidad de esa entidad. Al respecto, el exmandatario aseguró que la JEP debe cumplir sus funciones hasta 2028 y no extender su vigencia por más tiempo.

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Santos explicó que no respalda una eliminación inmediata de la jurisdicción, pero tampoco considera conveniente ampliar su periodo. “No, la JEP tiene sus límites legales, yo no estoy de acuerdo con prorrogar esos límites, pero sí cumplir con los pactado”, afirmó.

El expresidente insistió en que la entidad debe avanzar para cumplir con los objetivos establecidos en el acuerdo de paz. “Yo creo que la JEP tiene que cumplir su cometido en el 2028 y ojalá antes y quienes critican a la JEP por su lentitud, tienen bastante razón, por eso hay que pedirle a la JEP que meta el acelerador”, expresó Santos.

Santos cuestionó eliminar la justicia transicional

Santos también cuestionó las propuestas que plantean eliminar la JEP de manera inmediata, al considerar que eso implicaría desconocer compromisos adquiridos con el acuerdo de paz firmado con las Farc.

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“Entonces cumplir o no cumplir el acuerdo no debería ser un debate en este momento, pero la polarización que está afectando al mundo entero y a Colombia nos ha llevado a esa absurda discusión”, manifestó el expresidente.

El exmandatario planteó varios interrogantes sobre las consecuencias de abandonar esos compromisos. “¿Cuáles serían las implicaciones de no cumplir con el acuerdo de paz y abolir por ejemplo la justicia transicional? ¿Qué pasaría con las más de 10 millones de víctimas que confiaron en la promesa de verdad, justicia, reparación y no repetición? ¿Qué pasaría con los más de 11.000 integrantes de las FARC que dejaron las armas y hoy hoy siguen honrando su compromiso con el acuerdo?”, preguntó.

Santos también mencionó los procesos que están en curso dentro de la JEP y el papel de organismos internacionales. “¿Qué pasaría con los procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz y con las miles, miles de personas que han comparecido ante ella? ¿Qué sucedería con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, que durante una década ha contado, renovación tras renovación, como ya lo expresé con el respaldo unánime del Consejo de Seguridad?”, agregó.

Además, Santos aseguró que desconocer esos acuerdos afectaría la confianza en las instituciones colombianas. “¿Qué valor tendría en adelante la palabra empeñada del Estado colombiano?”, sostuvo.

Finalmente, el expresidente también cuestionó las propuestas de retirar a Colombia de organismos como la ONU y la Corte Penal Internacional. “Muchos colombianos y muchos miembros de la comunidad internacional vemos con alarma la falta de voluntad para implementar lo pactado y preocupan las propuestas de retirarnos de la ONU y de Corte Penal Internacional”, afirmó.

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