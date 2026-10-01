Por: Portal Bogotá

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Durante el mes de octubre de 2026, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) ha preparado una completa programación de actividades que fusionan el aprendizaje, la cultura y la conciencia ambiental dirigida a toda la ciudadanía. Según la información oficial de la Subdirección Educativa y Cultural del JBB, la estrategia promueve el acercamiento del público a la flora y el cuidado del entorno, a través de eventos y espacios diseñados especialmente para la educación no formal y la conservación del patrimonio natural de Bogotá.

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La agenda del JBB para octubre de 2026 incluye exposiciones académicas, artísticas, talleres, recorridos temáticos y mercados campesinos, además de actividades pensadas para niños y niñas durante las vacaciones, como jornadas científicas y lúdicas. Destaca la VII Exposición de Plantas Carnívoras, "¡Déjate atrapar!", que abre el mes y se extiende por varios días, invitando a explorar la diversidad de especies de este tipo. También se celebran mercados campesinos agroecológicos en la plazoleta de entrada principal, donde la ciudadanía tiene la oportunidad de apoyar la producción local y aprender sobre prácticas sostenibles.

Entre las iniciativas institucionales, se resalta la importancia de la relación entre el ser humano y la naturaleza, buscando sensibilizar a los asistentes sobre la conservación de la flora del Distrito Capital y la sostenibilidad ambiental a través del intercambio y la reflexión. El JBB ha combinado proyectos artísticos y científicos, con experiencias que propician el diálogo entre ciencia y arte. Ejemplo de ello son las actividades de ilustración y dibujo, origami, y exposiciones como la de pintura de avifauna, a cargo de la artista Karen Ojeda Durán “Tiky”.

La agenda incorpora además fechas conmemorativas y temáticas como el Día Mundial del Árbol, sumando acciones de plantación y reflexiones colectivas. Para los interesados en temas de investigación y ciencia, se organiza la XI Semana de la Investigación en colaboración con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad Javeriana. Otro punto relevante es la programación de recorridos enfocados en los bosques urbanos, la importancia del agua, el impacto del fenómeno de El Niño y la formación del paisaje colombiano, articulando conocimiento técnico y vivencias pedagógicas.

Finalmente, octubre concluye con actividades especiales de Halloween como “Baila en el jardín encantado”, invitando a la ciudadanía a celebrar de forma creativa y en contacto con la naturaleza. De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, el llamado es a la participación activa en estas experiencias de apropiación del saber botánico y ambiental.

¿Cuáles son las actividades destacadas de la agenda cultural del Jardín Botánico de Bogotá en octubre de 2026?

Las actividades destacadas incluyen la VII Exposición de Plantas Carnívoras, los mercados campesinos agroecológicos, talleres científicos y artísticos, la feria de interculturalidad, celebraciones del Día Mundial del Árbol, la XI Semana de la Investigación, recorridos temáticos sobre los bosques y el fenómeno de El Niño, y eventos especiales de Halloween. Toda la programación busca acercar a la ciudadanía al conocimiento científico y ambiental, según la información del Jardín Botánico de Bogotá.

¿Qué significa educación no formal en el contexto de estas actividades del Jardín Botánico?

La educación no formal, de acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá, se refiere a aquellas actividades de aprendizaje organizadas fuera del sistema educativo tradicional, orientadas a fomentar la apropiación del conocimiento botánico y ambiental. Estas iniciativas, como talleres, exposiciones y recorridos, están diseñadas para sensibilizar y educar al público sobre la conservación y valoración de la flora urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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