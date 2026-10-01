Con la llegada de octubre, la fachada de la casa queda igual que el resto del año: sin un solo detalle que le avise al vecindario que se acerca Halloween. Poner telarañas de plástico o calabazas de espuma funciona, pero recoger todo eso al día siguiente ya es otra historia.

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El problema real no es la falta de ganas sino la acumulación de adornos. Cada año se compra algo nuevo, se guarda en cajas y al siguiente ciclo ya está roto o descolorado. La decoración física ocupa espacio, se deteriora con la lluvia y exige tiempo de instalación y desmontaje.

Una alternativa que gana terreno es usar proyectores de luz: se instalan en minutos, no dejan residuos en la fachada y muchos funcionan también para Navidad, San Valentín y otras fechas.

Estos son los productos de los cuales hablaremos en esta nota:

👉 Proyector de luces de Halloween 2 en 1 LLIBTYT

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👉 Luces de proyector Kitloo de doble cabeza

👉 One Fire 3D Galaxy Projector

1. Proyector de luces de Halloween 2 en 1 LLIBTYT

El proyector LLIBTYT es un dispositivo de exterior diseñado para quienes quieren una decoración vistosa sin instalar nada permanente en la fachada. Combina efectos de ondulación de agua RGB con proyecciones de imagen fija, lo que produce dos capas de luz simultáneas. Sirve para jardines, garajes o muros amplios donde se busca un impacto visual desde la calle.

Lo que más destaca:

Cobertura amplia: según la ficha del producto en Amazon, ilumina hasta 198 metros cuadrados aproximadamente (2.137 pies cuadrados), suficiente para cubrir fachadas medianas o grandes.

48 imágenes festivas: incluye 12 discos de proyección con 48 imágenes de alta definición para Halloween y otras fechas como Navidad, San Valentín y Pascua.

Resistencia IP65: soporta lluvia, polvo y temperaturas entre -20 °C y 50 °C, apto para exteriores colombianos con variaciones climáticas.

Temporizador con memoria: se programa para apagarse a las 2, 4 o 6 horas y retoma exactamente el efecto donde lo dejó, sin necesidad de volver a configurarlo cada noche.

Razones para comprarlo: es la opción más completa del grupo para quien quiere efectos de agua y diapositivas temáticas en una sola unidad, con la ventaja de que los discos se pueden usar el resto del año sin guardar el proyector.

A tener en cuenta: el control remoto es infrarrojo, lo que significa que necesita línea de visión directa; si el proyector queda instalado en un punto alto o alejado, operar el control puede requerir cierto ángulo.

El Proyector de luces de Halloween 2 en 1 LLIBTYT cuesta 112.447 pesos en Amazon, con envío gratis a Colombia; el precio corresponden al primero de octubre y puede cambiar.

2. Luces de proyector Kitloo de doble cabeza

El proyector Kitloo es una alternativa compacta con dos cabezas de proyección independientes que proyectan figuras animadas de fantasmas, esqueletos, demonios y calabazas. Está pensado para quien quiere el ambiente de Halloween en la entrada de la casa o la puerta del garaje sin invertir demasiado. Cada cabeza rota 360° de forma independiente, lo que permite dirigir las imágenes a dos superficies distintas al mismo tiempo.

Lo que más destaca:

Dos cabezas independientes: cada cabezal se ajusta por separado, lo que amplía el área cubierta frente a los proyectores de una sola cabeza.

Temporizador automático con sensor de luz: se programa en ciclos de 6 horas encendido y 18 apagado, y se activa solo al anochecer, sin intervención manual cada noche.

Garantía de 2 años: Kitloo ofrece reembolso sin riesgos y soporte disponible las 24 horas, de acuerdo con la ficha del producto en Amazon.

Tres opciones de instalación: incluye estaca para césped, base plana y tornillos de pared, lo que lo hace adaptable a jardines, patios y muros.

Razones para comprarlo: es la opción más económica del grupo y la más directa para quien solo quiere las figuras clásicas de Halloween proyectadas en la fachada sin configuraciones complejas.

A tener en cuenta: la distancia de proyección recomendada es de 10 a 20 pies (entre 3 y 6 metros aproximadamente); en superficies más lejanas, la imagen puede perder definición.

El proyector Kitloo de doble cabeza tiene una oferta relámpago activa este primero de octubre: su precio bajó de 76.056 a 66.131 pesos en Amazon (13 % de descuento), con envío gratis a Colombia.

3. One Fire 3D Galaxy Projector

El One Fire 3D Galaxy Projector es un proyector de interior con altavoz Bluetooth integrado que ofrece 65 escenas animadas, entre ellas opciones temáticas de Halloween, naturaleza, espacio y festividades.

No es un proyector de fachada: su lugar natural es una sala, una habitación o cualquier espacio interior donde se quiera crear ambiente sin adornos colgantes. Al combinar imagen y sonido en un solo dispositivo, reemplaza tanto el proyector como el parlante.

Lo que más destaca:

65 escenas animadas: incluye proyecciones de planetas, nebulosas, océanos, animales y festividades; las escenas se cambian desde el control remoto sin levantarse del sofá.

Altavoz Bluetooth 5.1: permite conectar el teléfono para reproducir listas de reproducción, podcasts o sonidos de la naturaleza mientras las imágenes corren en la pared o el techo.

Orientación de 270°: el cuerpo se inclina manualmente y la base gira en horizontal, lo que permite apuntarlo a paredes, techos o esquinas sin taladrar nada.

5 niveles de brillo y temporizador: se puede configurar para apagarse a la 1, 2 o 4 horas, con brillo ajustable desde el 10 % hasta el 100 %.

Razones para comprarlo: quien organiza una reunión de Halloween en casa encuentra aquí una decoración de ambiente completa, con imagen y sonido, que también sirve el resto del año como luz nocturna o proyector de relajación.

A tener en cuenta: está diseñado para interiores y distancias de proyección de 3 a 5 metros; no es apto para exteriores ni para fachadas.

El One Fire 3D Galaxy Projector tiene oferta relámpago vigente este primero de octubre: bajó de 562.369 a 463.088 pesos en Amazon (18 % de descuento), con envío gratis a Colombia.

¿Un proyector de Halloween sirve para otras fechas del año?

Depende del modelo. El proyector LLIBTYT incluye discos para Navidad, San Valentín y Pascua, además de efectos de agua que funcionan como luz ambiental todo el año.

El One Fire 3D Galaxy Projector tiene 65 escenas que abarcan desde el espacio hasta festividades de temporada. El Kitloo está enfocado en figuras clásicas de Halloween, aunque sus funciones básicas de proyección también se pueden aprovechar en otras decoraciones de exterior.

¿Qué tan difícil es instalar un proyector de luces en el exterior?

Los tres modelos presentados incluyen accesorios de instalación: estacas para el césped, bases planas y tornillos de pared. No se necesitan herramientas especiales ni conocimientos eléctricos más allá de conectarlos a un toma corriente estándar.

El paso que más tiempo toma es ajustar el ángulo de proyección hasta que la imagen quede centrada en la superficie elegida, lo que suele resolverse en menos de diez minutos

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