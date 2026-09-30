El K-pop dejó de ser un fenómeno limitado a la música para convertirse en una parte importante de la cultura digital. Sus artistas tienen presencia constante en redes sociales y sus seguidores no solo consumen canciones y presentaciones, sino también fotografías, videos y contenidos creados alrededor de sus integrantes.

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En ese contexto, OPPO anunció una colaboración con BabyMonster, grupo femenino de YG Entertainment, para relacionar la identidad visual de sus siete integrantes con las posibilidades de creación de contenido del OPPO Reno16.

BabyMonster está integrado por Ruka, Pharita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora y Chiquita. El grupo debutó oficialmente en 2024 y ha desarrollado una audiencia internacional a través de su música, presentaciones y actividad en plataformas digitales.

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La colaboración parte de una idea que OPPO relaciona con la nueva generación de la serie Reno: cada persona tiene una identidad y una forma particular de expresarla. Esa visión se representa en el concepto de Diseño Galáctico 3D del Reno16 5G, inspirado en la idea de que cada individuo puede entenderse como un pequeño planeta, con características, estilos y formas de expresión propias.

El celular como herramienta para crear contenido

La relación entre los artistas y la tecnología móvil también responde a un cambio en la manera de consumir contenido. Plataformas como TikTok, Instagram y YouTube han hecho que los usuarios puedan pasar rápidamente de espectadores a creadores.

Una fotografía, un video corto o una publicación para redes sociales pueden producirse actualmente desde un mismo dispositivo, sin que sea necesario utilizar equipos independientes para capturar y compartir el contenido.

El Reno16 incorpora diferentes cámaras orientadas a este tipo de usos. Su sistema está compuesto por una cámara principal de 50 megapíxeles, una ultra gran angular de 50 megapíxeles, un teleobjetivo de 50 megapíxeles con Zoom Retrato Pro 3.5x y una cámara frontal ultra gran angular de 50 megapíxeles con un campo de visión de 100 grados.

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La combinación permite utilizar el teléfono para diferentes situaciones, desde retratos individuales hasta fotografías grupales y tomas hechas desde perspectivas más amplias.

En video, el equipo permite grabar en resolución 4K e incorpora estabilización. También cuenta con la función Video con Captura Dual, que permite registrar de manera simultánea lo que ocurre frente a la cámara y la imagen del usuario. Esto puede servir, por ejemplo, para mostrar tanto una situación como la reacción de la persona que la está viviendo.

Diferentes formas de modificar una fotografía

La creación de contenido no termina necesariamente cuando se toma una fotografía o se graba un video. La edición se ha convertido en otra parte habitual del proceso, especialmente cuando el material está pensado para redes sociales.

Entre las herramientas incluidas en el Reno16 está Vibe Retro Pop Cam, que ofrece diferentes efectos visuales, entre ellos Cámara Digital, Cámara Instantánea y Fuga de Luz. Estas opciones permiten modificar la apariencia de una fotografía sin tener que recurrir a otro dispositivo para aplicar esos efectos.

Otra función es Collage Remix AI, que utiliza videos y Motion Photos para crear nuevas composiciones. La herramienta permite seleccionar elementos, recortarlos, superponerlos y añadir dibujos para reunir diferentes partes de un contenido en una sola pieza.

Estas funciones reflejan una tendencia que se ha extendido entre los usuarios de teléfonos inteligentes: utilizar el mismo dispositivo para capturar, editar y compartir contenido.

La alianza entre OPPO y BabyMonster se desarrolla, así, en la intersección entre música, redes sociales y tecnología móvil. Para la marca, el grupo representa una comunidad internacional vinculada con el K-pop y con una audiencia que mantiene una relación constante con las plataformas digitales.

Más allá de la promoción de un teléfono, la colaboración muestra cómo las marcas de tecnología buscan relacionar sus dispositivos con nuevas formas de creación y expresión personal.

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