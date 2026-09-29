Un teléfono celular quedó en manos de los investigadores como una de las piezas que podría ayudar a reconstruir qué ocurrió antes del asesinato de Jhon Jairo Torres Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, y establecer quién estuvo detrás del ataque.

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(Vea también: A Jhon ‘Calzones’ le habrían descargado el arma: revelan las heridas que sufrió en ataque)

Según informó la Unidad Investigativa de El Tiempo, el dispositivo será sometido a una extracción forense para recuperar información que permita seguir posibles comunicaciones relacionadas con el crimen. Entre los datos que serán revisados están las llamadas, mensajes, contactos y ubicaciones registradas en el equipo.

La información recuperada podría ayudar a determinar si hubo comunicación entre quienes participaron en el ataque y una persona que eventualmente hubiera impartido la orden.

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De acuerdo con el rotativo, una de las hipótesis que aparece en la investigación apunta a la posibilidad de que la orden para asesinar al exalcalde hubiera salido de la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

Los investigadores buscan establecer si existe algún vínculo del grupo delincuencial ‘la Cordillera’ y los responsables materiales del ataque ocurrido en la finca La Selvita, en zona rural de Yopal, según el citado medio.

La eventual participación de una persona privada de la libertad todavía no está confirmada. Precisamente, el análisis del celular busca aportar elementos que permitan determinar con quiénes se comunicaron los involucrados y qué ocurrió en los días previos al homicidio.

El adolescente de 17 años que llegó desde Armenia y aparece en la investigación

Entre las personas vinculadas inicialmente al ataque está un adolescente de 17 años, oriundo de Armenia, Quindío, quien fue aprehendido después de los hechos. El segundo hombre que habría participado en el crimen logró escapar y es buscado por las autoridades.

Ahora las pesquisas intentan establecer por qué el menor se encontraba en Casanare y cómo habría llegado hasta Yopal. También se revisan sus contactos y antecedentes para determinar si tenía alguna relación previa con personas vinculadas con actividades criminales.

Una de las líneas bajo análisis contempla una posible conexión con ‘la Cordillera’, estructura criminal con presencia en el Eje Cafetero. Sin embargo, esa relación todavía no ha sido confirmada por las autoridades y permanece como una hipótesis dentro de la investigación.

El caso busca determinar, además, qué papel habría cumplido cada uno de los involucrados en el ataque y si existió una coordinación previa. Para ello, los investigadores cruzan los elementos encontrados después del crimen con la información que pueda surgir del teléfono celular.

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