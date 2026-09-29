Por: El Espectador

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El municipio de Ataco, en el departamento del Tolima, se encuentra en medio de un escándalo de presunta corrupción que involucra a su actual alcalde, Héctor Fabio Muñoz, al exalcalde Miller Aldana, y a un contratista. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, estas tres personas fueron capturadas por su posible participación en el desvío de más de 21.550 millones de pesos colombianos, fondos originalmente destinados a atender necesidades básicas de las comunidades más vulnerables de la región.

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La investigación señala que los recursos comprometidos provienen del Sistema General de Regalías (SGR), y habrían sido asignados a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz (OCAD Paz) luego de que Ataco fuera incluido en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Según comunicó la Fiscalía, la inclusión en el PDET se dio "debido a las afectaciones que dejó el conflicto armado en el sur del Tolima". Esto habilitó a la administración municipal para gestionar los recursos y celebrar varios contratos entre los meses de junio y agosto de 2022.

El proyecto en cuestión contemplaba la construcción de 1.170 baterías sanitarias en áreas rurales, una infraestructura esencial para mejorar la calidad de vida de los residentes y responder a una de las principales carencias del territorio. Sin embargo, el organismo investigador aseguró que, pese a la asignación e inversión del presupuesto, la obra permanece inconclusa hasta la fecha y existen indicios de direccionamiento irregular tanto del contrato de obra como de otros dos contratos de interventoría asociados.

Las capturas se efectuaron en operativos realizados por la Dijín de la Policía Nacional en Ataco y en Florencia, Caquetá. Posteriormente, la Fiscalía anunció que pondrá a disposición de un juez de control de garantías a los tres implicados, con la intención de imputarles los delitos de "interés indebido en la celebración de contratos", "falsedad ideológica en documento público agravada" y "peculado por apropiación agravado". Todo el proceso judicial será acompañado por las autoridades competentes, como reseñó El Espectador y la misma Fiscalía General de la Nación.

¿Por qué fueron capturados el alcalde de Ataco y el exalcalde?

La Fiscalía General de la Nación informó que el alcalde Héctor Fabio Muñoz, el exalcalde Miller Aldana y un contratista fueron capturados debido a su presunta participación en el desvío de fondos del Sistema General de Regalías. Se les señala por supuestamente direccionar contratos para una obra inconclusa de baterías sanitarias y apropiarse ilegalmente de recursos destinados al bienestar de la comunidad.

¿Qué significa el delito de peculado por apropiación agravado?

El peculado por apropiación agravado se refiere a cuando un servidor público se apropia, para beneficio propio o de terceros, de recursos o bienes que le fueron confiados en razón de su cargo, y lo hace bajo circunstancias que agravan la conducta. En este caso, se investiga si los capturados aprovecharon su posición para desviar fondos públicos destinados a mejorar las condiciones de Ataco.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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