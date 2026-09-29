Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella encabezó este martes una intensa jornada de reuniones en la Casa de Nariño, donde recibió a varios de los funcionarios y figuras políticas más importantes del Estado. Según El Espectador, al despacho presidencial acudieron senadores de Salvación Nacional, entre ellos Enrique Gómez y Sara Castellanos, así como el alcalde de Cali, Alejandro Éder. Destaca además la presencia del registrador Hernán Penagos, el procurador Gregorio Eljach y el contralor Jorge Laverde; estos jefes de entidades de control y de la Registraduría permanecieron por varias horas en el interior de la Presidencia, en lo que representa el primer encuentro de Espriella con todos ellos de manera conjunta. Aunque no se revelaron detalles de la conversación, el contexto es significativo tras la reciente designación del responsable de supervisar los movimientos financieros del Estado.

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Entre tanto, el presidente también sostuvo una reunión clave con el canciller Omar Bula, en compañía de Andrés Barreto, secretario jurídico de la Presidencia. De acuerdo con declaraciones oficiales, el foco de este diálogo estuvo en la política exterior, buscando recobrar “el liderazgo y la respetabilidad de Colombia ante el mundo”, según explicó la propia Casa de Nariño. En este escenario de reorganización institucional, se publicó la hoja de vida de Adela María Maestre Cuello, quien será la nueva viceministra de Exteriores bajo la dirección de Bula. Maestre Cuello ya había sido embajadora en Paraguay y cónsul general en Santiago de Chile, mientras María Ángela Holguín era ministra de Relaciones Exteriores, lo que evidencia su experiencia diplomática. Su llegada se confirma tras la salida de Adriana Mendoza de ese cargo.

Las extradiciones continúan marcando la agenda presidencial. El mandatario informó que, en los 53 días de gobierno, se han oficializado 105 extradiciones. Una de las más recientes corresponde a alias "Araña", cabecilla de Comandos de la Frontera y considerado gestor de paz durante la administración del expresidente Gustavo Petro. En palabras de Espriella, “el número seguirá creciendo porque en la ‘Era del Tigre’ no hay contemplación para quienes han ‘herido’ y atacado a nuestros hermanos”; añadió que el gobierno está expulsando a delincuentes peligrosos mediante mecanismos de cooperación internacional, de acuerdo con información publicada en sus redes sociales.

Finalmente, Alejandro Eder, alcalde de Cali, también llegó al Palacio presidencial. Relató que dialogó con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el director del Dapre, Carlos Ríos, para tratar sobre las acciones tras el sismo del 10 de agosto. Eder calificó como “éxito rotundo” la ‘operación Iron’ y destacó la destinación de 300.000 millones de pesos colombianos para la demolición de edificios afectados y ayudas económicas, gracias a los decretos de emergencia que fueron expedidos.

¿Cuántas extradiciones ha oficializado Abelardo de la Espriella en sus primeros meses como presidente?

De acuerdo con datos entregados por el propio presidente y recopilados por El Espectador, Abelardo de la Espriella ha oficializado 105 extradiciones durante los primeros 53 días de su mandato, reflejando una política activa frente al crimen y la cooperación internacional.

¿Quién es Adela María Maestre Cuello, la nueva viceministra en el Ministerio de Relaciones Exteriores?

Adela María Maestre Cuello, cuya hoja de vida fue publicada recientemente, será la nueva viceministra de Exteriores y segunda al mando de Omar Bula en la cancillería. Según El Espectador, tiene experiencia como embajadora en Paraguay y cónsul general en Santiago de Chile durante la administración de María Ángela Holguín como ministra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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