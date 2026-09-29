Por: El Espectador

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El anunciado récord histórico en matrícula de educación superior en Colombia, alcanzado en 2026 según el Ministerio de Educación, puso sobre la mesa un aumento importante en la cobertura del sistema: 2.723.364 estudiantes registrados y una cobertura del 61,75%. Sin embargo, un análisis más profundo realizado por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE) y divulgado este martes revela matices menos triunfalistas y advierte sobre lecturas apresuradas de las cifras oficiales.

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De acuerdo con el informe del LEE, existe una diferencia metodológica relevante al momento de considerar la cobertura. Si bien el Ministerio tomó datos de 2026 contrastados con los de 2022 para señalar un ascenso de casi 7 puntos porcentuales, el laboratorio recalculó los indicadores utilizando las proyecciones de población más actualizadas y encontró que la cobertura, aunque creció, lo hizo en 4,97 puntos (del 51,58% en 2022 al 56,55% en 2025), menos de lo anunciado. Para los investigadores de la Javeriana, esto confirma la importancia de examinar de manera rigurosa las variables empleadas para medir la evolución del acceso a la universidad, citando directamente a la nota de prensa publicada por el laboratorio.

El mismo estudio advierte que el crecimiento observado no fue homogéneo. La expansión de la matrícula se debió sobre todo al sector oficial y a entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Por el contrario, el sector privado registró un estancamiento en pregrado, mientras en posgrado fue donde más creció, ampliando así la brecha entre tipos de instituciones. Adicionalmente, el número de docentes no creció al ritmo de la matrícula: el aumento en la planta fue de 11,9% frente a un 20% de incremento en estudiantes, con mejor desempeño en el sector público (19,7%) frente al privado (4,4%), una situación que evidencia las desigualdades estructurales en el sistema.

Otra tendencia relevante señalada por el LEE es el auge de la enseñanza virtual y a distancia, que pasó de 274.215 matriculados en 2021 a 399.648 en 2025, mientras que los modelos presencial e híbrido crecieron menos. Pese al aumento en matrícula en instituciones acreditadas, la participación en programas acreditados cayó levemente, lo que cuestiona la relación directa entre mayor ingreso y aseguramiento de la calidad educativa.

En el análisis regional, Bogotá mostró un crecimiento muy superior al promedio nacional en niveles técnico profesional y tecnológico, mientras departamentos como Antioquia y Valle del Cauca tuvieron caídas. Así, el LEE concluye que el avance en coberturas no se ha traducido necesariamente en mejor calidad ni en equidad, pues las brechas persisten en distintos niveles institucionales y territoriales. Gloria Bernal, directora del LEE, recordó que el reto sigue siendo garantizar formación pertinente y calidad en todas las regiones.

¿Cómo fue el crecimiento de la matrícula en educación superior en Colombia según el informe del LEE Javeriana?

El crecimiento de la matrícula en educación superior en Colombia, según el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE), sí fue significativo, pero fue desigual y menos acelerado de lo que sugieren las cifras oficiales. Aunque el Ministerio de Educación reportó un crecimiento próximo a 7 puntos porcentuales en cobertura, el LEE estima que el aumento real fue de menos de 5 puntos porcentuales utilizando proyecciones de población actualizadas. Además, el incremento estuvo concentrado en el sector oficial y ciertas instituciones, mientras que el sector privado y algunas regiones experimentaron estancamiento o incluso disminuciones.

¿Qué significa que un programa de educación esté “acreditado” en Colombia y cómo afectó esto las cifras?

Un programa “acreditado” en educación superior en Colombia es aquel que ha sido reconocido oficialmente por cumplir con criterios de calidad académica definidos por el Estado. Según el informe del LEE, aunque aumentó la matrícula en instituciones acreditadas, esto no se tradujo en más estudiantes en programas acreditados, sino que, en proporción, hubo un descenso leve en la participación de estos programas. Esto cuestiona la relación entre el crecimiento de la matrícula general y la mejora en los estándares de calidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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