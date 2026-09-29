Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La próxima llegada de la magistrada Cristina Lombana al gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella marca un hito en la lucha contra la corrupción, según quedó registrado en la reciente comunicación divulgada en la cuenta de X del presidente. De acuerdo con ese anuncio, Lombana, actual integrante de la Corte Suprema de Justicia, asumirá el cargo de secretaria de Transparencia luego de culminar su período en el alto tribunal, el próximo 8 de octubre.

Sigue a PULZO en Discover

El propio De la Espriella enfatizó que, junto a Lombana, se organizará un bloque de búsqueda enfocado en combatir la corrupción utilizando todas las herramientas institucionales posibles. El mandatario afirmó: "Con la magistrada Lombana vamos a estructurar y articular un bloque de búsqueda contra la corrupción, con toda la capacidad institucional del Estado para perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos". Este mensaje fue reforzado con la declaración de que "en este Gobierno, la corrupción no tendrá escondite, privilegios ni impunidad", lo que apunta a una política robusta de persecución y sanción frente a delitos contra los recursos del Estado.

Lombana dejará la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, instancia donde investigó penalmente a miembros del Congreso. Cabe resaltar que, en su salida, enfrenta una investigación en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y fue la encargada del expediente contra la senadora Martha Peralta por hechos relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Este anuncio se conoce en un momento en que el gobierno pasa por varios reajustes internos y poco después de que De la Espriella propusiera a la justicia evaluar posibles negociaciones con procesados en el caso Ungrd, decisión que, según el presidente, solo beneficiará a quienes "colaboren con la justicia". A estos investigados o condenados, el jefe de Estado les recomendó que, si se arrepienten, entregan a sus cómplices y contribuyen a esclarecer los hechos, podrán acceder a castigos atenuados, subrayando la importancia del acto de contrición y la reparación al país.

En este contexto, el presidente mencionó específicamente el caso de Iván Name, expresidente del Congreso, sobre quien el Consejo de Estado decretó la "muerte política" por su vínculo con el mismo escándalo. El tribunal señaló que la pérdida de investidura responde al incumplimiento de las obligaciones éticas, jurídicas y políticas que afectan el pacto representativo de la democracia, mientras que el exsenador anunció su intención de apelar la decisión.

¿Quién es la magistrada Cristina Lombana y cuál será su nuevo cargo en el gobierno?

Cristina Lombana es magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y, una vez finalice su periodo el 8 de octubre, asumirá como secretaria de Transparencia en el gobierno de Abelardo de la Espriella, según lo anunciado oficialmente en la cuenta de X del presidente.

¿En qué consiste el bloque de búsqueda contra la corrupción que anunció De la Espriella?

El bloque de búsqueda contra la corrupción es una estrategia institucional anunciada por el presidente De la Espriella para perseguir y sancionar a quienes hayan saqueado o pretendan saquear recursos públicos, articulando las capacidades del Estado bajo el liderazgo de la futura secretaria de Transparencia, Cristina Lombana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.