Por: EL PILON SA

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La Acequia Las Mercedes, ubicada en el sector de Ciudadela 450 Años en Valledupar, volvió a ser noticia tras los aguaceros ocurridos el 25 y 26 de septiembre, cuando la Alcaldía detectó una nueva acumulación de residuos que obstruían el flujo del agua. Entre los desechos hallados durante la inspección –realizada por la Alcaldía y su equipo de Gestión del Riesgo– se encontraron botellas, icopor y platos desechables. Este panorama se presentó menos de cinco meses después de la limpieza llevada a cabo entre abril y mayo, lo que evidencia un problema recurrente en la zona.

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Según explicó el secretario de Gobierno, Félix Valera Ibáñez, en entrevista con EL PILÓN, durante la limpieza realizada a mediados de año se retiraron 800 toneladas de material de la acequia. Este resultado se obtuvo gracias a operativos de gestión en los que participaron diferentes entidades municipales. Ya en la nueva intervención posterior a las lluvias recientes, Valera señaló que han extraído más de 200 toneladas, lo que manifiesta una constante reincidencia en el problema: “Lo que siente uno [es] que está en un círculo vicioso: recogiendo y ensuciando todo. Y cuando está sucio, llaman al municipio porque el municipio no hace nada para evitar la inundación”, aseguró el funcionario.

El reto, de acuerdo con Valera, no solo es de limpieza, sino de corresponsabilidad. Pese a las actividades pedagógicas implementadas con Gestión del Riesgo, Espacio Público y la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), los residuos regresan a la acequia. Adicionalmente, la presencia de numerosos negocios de venta de comida en los alrededores dificulta el control sobre la disposición adecuada de los desechos sólidos.

Todo esto ocurre en el marco de un ambicioso proyecto financiado por el Sistema General de Regalías, con un presupuesto de $3.089.831.690,09, bajo la ejecución de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Área Metropolitana de Valledupar (E.I.C.E. A.M.V.). El contrato contempla intervenciones en varios sectores prioritarios del municipio, no únicamente en Las Mercedes, e incluye labores manuales y mecánicas de limpieza, recolección y disposición de residuos, además de actividades de educación ambiental y participación ciudadana. A pesar de la magnitud de la inversión, aún no existe una cifra concreta del costo por cada intervención en Las Mercedes, y el secretario advirtió que la nueva limpieza sería menos profunda por la necesidad de maquinaria en otros puntos prioritarios.

Aunque Corpocesar menciona el desarrollo de jornadas de promoción y socialización, intervenciones artísticas y la vinculación de vigías ambientales, los informes carecen de detalles específicos sobre la frecuencia y seguimiento en Las Mercedes. Por ello, aún quedan interrogantes respecto a la eficacia de las acciones pedagógicas y el compromiso comunitario para evitar futuras obstrucciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto cuesta limpiar la Acequia Las Mercedes tras cada aguacero?

De acuerdo con la información disponible, no existe una cifra consolidada sobre el costo específico de cada limpieza en la Acequia Las Mercedes. El presupuesto total del proyecto, financiado completamente con recursos del Sistema General de Regalías, es de $3.089.831.690,09 y abarca varios sectores. Si bien el contrato detalla la inversión en maquinaria, personal y disposición autorizada de residuos, el secretario de Gobierno señaló que la Alcaldía aún no tiene desglosado el costo puntual de cada operación.

¿Qué actividades pedagógicas realiza Corpocesar para evitar que se vuelva a llenar de basura la Acequia Las Mercedes?

Corpocesar incluyó en el proyecto jornadas de promoción y socialización, estrategias participativas de protección hídrica, intervenciones artísticas ambientales y la vinculación de vigías ambientales. Sin embargo, aunque la entidad plantea medir el impacto por actividades realizadas y personas involucradas, no se han presentado cifras claras respecto a la cantidad de acciones, asistentes o vigías dedicados específicamente a la Acequia Las Mercedes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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