Por: Caracol TV

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Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde de este martes en el sector Puerta Grande, en Girón, Santander, donde una tractomula habría quedado sin frenos mientras descendía desde el Aeropuerto Internacional Palonegro y terminó chocando contra varios vehículos y motocicletas que transitaban por la vía.

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De acuerdo con el reporte preliminar, el siniestro dejó al menos una persona fallecida y 10 heridas. Los organismos de emergencia llegaron al lugar para atender a los afectados y realizar su traslado a diferentes centros médicos.

Según la información entregada durante la emisión de Noticias Caracol, el accidente ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde. La tractomula, que se movilizaba desde el aeropuerto y transportaba una carga de huevos, habría presentado una falla en los frenos mientras bajaba hacia Girón.

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Lo que se sabe es que el vehículo de carga terminó colisionando inicialmente contra un camión de envíos que se encontraba en la vía. Posteriormente, habría impactado contra una vivienda y varios motociclistas que se desplazaban en ese momento entre Lebrija y Girón.

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