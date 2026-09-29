Abelardo de la Espriella aseguró este martes que su Gobierno ya suma 105 extradiciones firmadas durante los primeros 53 días de su administración, luego de suscribir otras 10, según explicó en un video publicado en sus redes sociales.

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El mandatario retomó una sección que presenta como una de las más importantes de su gestión: la firma de las resoluciones relacionadas con extradiciones.

“Hoy va a firmar 10 extradiciones”, le dijo en el video el funcionario que lo acompañaba. Después, el presidente afirmó que, con esas nuevas decisiones, el número total llegaba a 105.

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El mandatario sostuvo que continuará utilizando los mecanismos de cooperación internacional para tramitar estos procesos.

Acá, las declaraciones del mandatario:

¡105 extradiciones en 53 días! Y el número seguirá creciendo porque en la Era del Tigre no hay contemplación para quienes han “herido” y atacado a nuestros hermanos. Estamos sacando de nuestro país a delincuentes de alta peligrosidad, con en uso de los mecanismos de… pic.twitter.com/YB3Muwq6R1 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 30, 2026

El Gobierno viene aumentando la cifra de extradiciones desde agosto

La cifra divulgada este martes representa un nuevo aumento frente a los números que el propio presidente había comunicado en semanas anteriores.

En agosto, De la Espriella aseguró que había firmado más de 30 extradiciones durante sus primeros 16 días de gobierno.

Posteriormente, sus comunicaciones públicas fueron elevando el número reportado. En una publicación reciente, por ejemplo, habló de 70 extradiciones firmadas en 32 días de mandato.

En otro mensaje posterior aseguró que el total había llegado a 85 extradiciones en un mes y diez días de gobierno. Ahora, según el anuncio realizado este martes, la cifra llegó a 105 en 53 días.

El Gobierno ha convertido estas decisiones en uno de los principales mensajes de su política de seguridad y de su estrategia frente al crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos por los que ciudadanos colombianos son requeridos en el exterior.

¿Qué dijo De la Espriella sobre las nuevas extradiciones?

En el video, el presidente explicó que las personas incluidas en estos procesos son, según su descripción, “delincuentes de alta peligrosidad” o personas que han cometido delitos en otros países.

De la Espriella señaló que las decisiones se toman mediante los mecanismos de cooperación internacional y afirmó que su administración seguirá utilizando estos procedimientos.

“Vamos por más”, escribió además en la publicación con la que acompañó el video.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.