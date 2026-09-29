Por: Canal Uno

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció este martes 29 de septiembre la designación de la magistrada Cristina Lombana como nueva secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. La funcionaria asumirá el cargo el próximo 8 de octubre, una vez concluya su periodo como magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

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El anuncio del presidente

A través de su cuenta personal en la red social X, el jefe de Estado informó la decisión y adelantó la primera tarea que tendrá la nueva funcionaria.

He designado a la magistrada Cristina Lombana como nueva Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. Asumirá sus funciones una vez concluya, el próximo 8 de octubre, su periodo en la Corte Suprema de Justicia.

De la Espriella agregó que con Lombana se estructurará y articulará “un bloque de búsqueda contra la corrupción, con toda la capacidad institucional del Estado para perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos”. El presidente fue enfático al señalar que en su Gobierno:

La corrupción no tendrá escondite, privilegios ni impunidad.

Vamos por todos los que se hayan atrevido a tocar la plata del pueblo colombiano. Los recursos públicos son sagrados y se respetan.

¿Quién es Cristina Lombana?

Cristina Lombana es magistrada de la Corte Suprema de Justicia, donde ha integrado la Sala de Casación Penal. Durante su trayectoria en el alto tribunal, ha participado en decisiones de alto impacto relacionadas con procesos contra políticos, funcionarios públicos y miembros de grupos armados ilegales.

La magistrada ha sido reconocida por su postura firme frente a casos de corrupción. Recientemente, se generó una polémica con Lombana que llevó a que otros magistrados le trasladaran a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara una solicitud del abogado de la senadora Martha Peralta, quien pedía indagar las actuaciones de la magistrada cuando Peralta fue conducida y detenida temporalmente para asistir a su indagatoria.

Otra polémica se dio tras el allanamiento ordenado por la magistrada a la casa en Barranquilla del exministro del Interior Armando Benedetti. En ese momento, el entonces funcionario denunció presuntas irregularidades y excesos durante el proceso.

El contexto de la designación

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia es la entidad encargada de liderar la política anticorrupción del Gobierno Nacional. Desde esta dependencia se coordinan acciones para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción en todas las ramas del poder público.

El anuncio se produce en medio de las investigaciones por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que ha dejado al descubierto una red de corrupción con presuntos sobornos a congresistas y desvíos de recursos por miles de millones de pesos. El presidente De la Espriella ha solicitado a la justicia evaluar la posibilidad de ofrecer beneficios a los investigados que colaboren con las autoridades.

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La primera orden

El presidente le dio a Lombana su primera instrucción como futura secretaria de Transparencia: articular un “bloque de búsqueda contra la corrupción” que integre la capacidad investigativa de todas las entidades del Estado. Según el mandatario, este bloque tendrá como objetivo perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos.

De la Espriella ha reiterado en varias ocasiones que uno de los ejes centrales de su gobierno es la lucha contra la corrupción. En sus alocuciones presidenciales, el jefe de Estado ha señalado que el país no puede seguir permitiendo que los recursos de los colombianos sean desviados por redes de corrupción.

El periodo de transición

Cristina Lombana asumirá formalmente sus funciones el 8 de octubre, fecha en la que finaliza su periodo como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, la Secretaría de Transparencia continuará operando bajo la dirección del actual titular de la dependencia.

La designación de una magistrada de la Corte Suprema para liderar la Secretaría de Transparencia ha sido interpretada como una señal del compromiso del Gobierno con la lucha anticorrupción. Analistas políticos señalan que la trayectoria de Lombana en el alto tribunal le dará autoridad moral y técnica para enfrentar los casos más complejos.

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Con la designación de Cristina Lombana, el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca fortalecer su estrategia contra la corrupción. La nueva secretaria tendrá la tarea de coordinar las acciones de todas las entidades del Estado para investigar y sancionar los actos de corrupción que se hayan cometido en los últimos años.

El presidente ha anunciado que en las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre el “bloque de búsqueda contra la corrupción” y las primeras acciones que tomará la Secretaría de Transparencia bajo el liderazgo de Lombana.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.