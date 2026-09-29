Por: VALORA ANALITIK

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El Gobierno De la Espriella y los empresarios ya anticiparon algunos puntos sobre lo que será, en las próximas semanas, la negociación del incremento del salario mínimo en Colombia para 2027.

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Hay que recordar que la discusión para concertar el salario mínimo en Colombia está reglamentada por la Ley 278 de 1996. Esa reglamentación impone una serie de fechas límite y los aspectos a tener en cuenta durante el debate, así como las partes que participan en este proceso.

La mesa formal de negociación suele instalarse a finales de noviembre o durante la primera semana de diciembre de cada año (por lo general, entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre).

(Vea también: ¿Más de $ 2’150.000? Revelan cuál podría ser el salario mínimo en Colombia para 2027)

Lee También

El calendario de la discusión del salario mínimo en Colombia

30 de noviembre: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Subcomisión de Productividad presentan el dato de la productividad total de los factores

15 de diciembre: Vencimiento del primer plazo legal fijado por la norma para procurar un acuerdo concertado

30 de diciembre: Fecha límite legal para que el Gobierno expida el incremento del salario mínimo en Colombia mediante decreto en caso de no lograr una concertación

Participantes de la negociación del salario mínimo en Colombia

Cabe recordar que las conversaciones se desarrollan en el seno de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en la cual participan:

Gobierno Nacional:

Ministerio del Trabajo (preside la mesa)

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Departamento Nacional de Planeación (DNP)

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Banco de la República intervienen con voz pero sin voto, entregando los insumos técnicos de inflación, PIB y productividad

Representantes de los trabajadores (sindicatos):

Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

Confederación General del Trabajo (CGT)

Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)

Confederación de Pensionados de Colombia (CPC)

Representantes de los empleadores (gremios económicos):

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)

Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco)

Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria)

Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC)

Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi)

(Lea también: Nueva postura haría que el salario mínimo en Colombia no suba mucho 2027)

El Gobierno De la Espriella ha mencionado que el alza del salario mínimo en Colombia para 2027 se regirá por el dato de inflación más el resultado de la productividad.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.