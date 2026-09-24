El fenómeno de El Niño podría generar nuevas presiones sobre el bolsillo de los colombianos, especialmente de los hogares de menores ingresos.
Según José Ignacio López, presidente de Anif, cerca del 19 % de la canasta básica estaría expuesta a los efectos de la sequía, debido al impacto de las altas temperaturas sobre la producción y el suministro de alimentos.
La menor disponibilidad de agua también afectaría la generación hidroeléctrica y elevaría los costos de la energía eléctrica y el gas.
Ante la reducción de los embalses, Colombia tendría que recurrir en mayor medida a plantas térmicas que utilizan gas importado, cuyo precio es más alto.
Anif estima que El Niño podría sumar entre 60 y 70 puntos básicos a la inflación. Si el fenómeno alcanza una alta severidad, la inflación anual podría cerrar en 7,3 %, frente al 6,6 % previsto inicialmente.
Este escenario también tendría efectos sobre la discusión del salario mínimo de 2027.
El aumento de los precios de los alimentos podría llevar a los trabajadores a solicitar un incremento mayor, generando nuevas presiones sobre la demanda y la inflación.
Además, el Banco de la República enfrentaría mayores dificultades para controlar los precios. López considera que la tasa de interés, actualmente en 12 %, podría subir hasta 13 % en 2027 si persisten las presiones inflacionarias.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO