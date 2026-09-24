El fenómeno de El Niño podría generar nuevas presiones sobre el bolsillo de los colombianos, especialmente de los hogares de menores ingresos.

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Según José Ignacio López, presidente de Anif, cerca del 19 % de la canasta básica estaría expuesta a los efectos de la sequía, debido al impacto de las altas temperaturas sobre la producción y el suministro de alimentos.

La menor disponibilidad de agua también afectaría la generación hidroeléctrica y elevaría los costos de la energía eléctrica y el gas.

Ante la reducción de los embalses, Colombia tendría que recurrir en mayor medida a plantas térmicas que utilizan gas importado, cuyo precio es más alto.

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Anif estima que El Niño podría sumar entre 60 y 70 puntos básicos a la inflación. Si el fenómeno alcanza una alta severidad, la inflación anual podría cerrar en 7,3 %, frente al 6,6 % previsto inicialmente.

Este escenario también tendría efectos sobre la discusión del salario mínimo de 2027.

El aumento de los precios de los alimentos podría llevar a los trabajadores a solicitar un incremento mayor, generando nuevas presiones sobre la demanda y la inflación.

Además, el Banco de la República enfrentaría mayores dificultades para controlar los precios. López considera que la tasa de interés, actualmente en 12 %, podría subir hasta 13 % en 2027 si persisten las presiones inflacionarias.

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