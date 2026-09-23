Por: Caracol TV

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El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció una nueva medida dirigida a las personas que actualmente se encuentran en la etapa de amortización de sus créditos educativos, es decir, quienes ya terminaron la fase de estudios y están realizando los pagos de la financiación. Según informó la entidad, desde octubre de 2026 los beneficiarios que cumplan las condiciones establecidas recibirán de manera temporal un subsidio sobre la tasa de interés, lo que hará que durante el periodo en que esté disponible el beneficio, sus créditos sean liquidados con una tasa correspondiente al IPC + 0 puntos.

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La medida cobijará a alrededor de 170.000 beneficiarios y tendrá una condición principal: las personas deberán encontrarse al día con sus obligaciones y demostrar un buen comportamiento de pago. El Gobierno y el Icetex indicaron que para poner en marcha este alivio se dispusieron $51.605 millones en recursos adicionales. El dinero será utilizado para cubrir temporalmente la diferencia generada por la reducción de la tasa de interés de los créditos incluidos en la medida

¿Desde cuándo aplica el subsidio del Icetex?

El nuevo beneficio comenzará a aplicarse desde octubre de 2026. No obstante, no tendrá una fecha fija de terminación, debido a que permanecerá vigente hasta que se utilicen los recursos destinados para financiarlo. Esto significa que la reducción en la tasa no será permanente ni modificará las condiciones originales del crédito de manera definitiva. Durante el tiempo en que cada beneficiario esté cobijado por el subsidio, los intereses serán calculados tomando como referencia el IPC, sin sumar puntos adicionales a esa tasa. El cambio deberá reflejarse en el valor de las obligaciones que los beneficiarios deben pagar durante el periodo en que se encuentre activo el subsidio.

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El subsidio está dirigido a personas que actualmente tengan un crédito del Icetex en etapa de amortización, es decir, que ya estén pagando la financiación. Además de encontrarse en esta etapa, deberán cumplir con las condiciones establecidas por la entidad para acceder al beneficio. Entre ellas está estar al día en los pagos y mantener un buen comportamiento frente a la obligación. La medida tampoco corresponde a una condonación de la deuda. Los beneficiarios deberán continuar pagando sus créditos de acuerdo con las condiciones establecidas, aunque durante el periodo del subsidio se aplicará una tasa de interés inferior a la que tienen contemplada en su contrato original.

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¿Cuánto bajará la tasa de interés de los créditos?

Durante la vigencia del subsidio, los créditos cobijados serán liquidados con una tasa de IPC + 0 puntos, bajo una modificación será temporal. Una vez se agoten los recursos destinados para esta medida, los créditos volverán a la tasa que fue pactada originalmente entre cada estudiante y el Icetex. De acuerdo con la información entregada por la entidad, esas tasas contratadas pueden ubicarse entre IPC + 7 % e IPC + 12 %, dependiendo de la línea de financiación a la que haya accedido cada beneficiario.

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