Por: CENET

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El senador Cristhian Garcés expuso ante Blu Radio que, aunque existe disposición en el Congreso para buscar consensos con el Gobierno sobre el Presupuesto General de la Nación para 2027, persisten inquietudes significativas acerca de la suficiencia de los fondos destinados a inversión, los cuales se consideran insuficientes frente a las necesidades de las regiones. Según palabras de Garcés, los faltantes en inversión reportados por diversos ministerios y entidades públicas suman $64 billones, mientras que las propuestas presentadas por los legisladores, basadas en solicitudes recogidas de territorios y entidades estatales, ascienden a $112 billones. Todo esto en un contexto donde el presupuesto de inversión proyectado es inferior a $100 billones.

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El congresista hizo énfasis en que las regiones demandan atención urgente en aspectos como seguridad, salud, vivienda y saneamiento básico, problemáticas agravadas tras el terremoto ocurrido en agosto. Sin embargo, el Gobierno enfrenta dificultades para identificar fuentes de financiación que cubran esas demandas. En palabras del senador: “hay compromiso en bajar los gastos de funcionamiento”, y el Gobierno también explora la posibilidad de “reperfilar la deuda”. Sin embargo, señala que, en este momento, modificar el servicio a la deuda daría una señal negativa, según los argumentos recibidos del propio Ejecutivo.

Dentro de este panorama, Garcés recordó que los titulares de los ministerios y órganos de control, al presentar sus respectivas solicitudes presupuestales, alertaron sobre grandes insuficiencias, que al sumarse representan el déficit de $64 billones mencionado. Señaló que, pese a que el total de proposiciones suma $112 billones, el monto real disponible alcanza apenas los $87 billones para inversión.

El senador llamó la atención sobre decisiones adoptadas en administraciones pasadas en materia de gastos de funcionamiento y endeudamiento del país. Indicó que, mientras el gobierno de Iván Duque enfrentó escenarios críticos como la pandemia, la administración siguiente incrementó el endeudamiento nacional aún sin enfrentar crisis significativas, lo que, en su opinión, ha agravado la situación del presupuesto nacional y afectado la capacidad de responder a las necesidades de la ciudadanía.

Por último, Garcés explicó que el trámite legislativo del presupuesto sigue avanzando: el Congreso tiene como meta consensuar y radicar la ponencia al inicio de la próxima semana, para inmediatamente iniciar la discusión y cumplir el cronograma legal de aprobación antes del viernes.

¿Cuáles son los principales faltantes en inversión dentro del Presupuesto General de la Nación para 2027?

De acuerdo con lo expuesto por el senador Garcés, los principales faltantes en inversión, reportados por ministerios y entidades estatales, alcanzan los $64 billones. Las prioridades más señaladas por los legisladores y regiones incluyen seguridad, salud, vivienda, saneamiento básico y la atención a las afectaciones derivadas del terremoto de agosto.

¿Qué significa 'reperfilar la deuda' y por qué el gobierno duda en aplicarlo para ajustar el presupuesto?

'Reperfilar la deuda' implica modificar las condiciones de los pagos de la deuda pública, como plazos o tasas, para aliviar obligaciones en el corto plazo. Según explica el senador Garcés, el gobierno teme que aplicar esta estrategia envíe una señal negativa a los mercados, complicando la estabilidad financiera y la confianza, por eso descarta esta opción por ahora.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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