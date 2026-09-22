Por: CENET

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Wenia, la apuesta por la diversificación digital con la llegada de PAXG

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Wenia, la empresa del Grupo Cibest especializada en activos digitales, acaba de sumar a su portafolio un nuevo activo: PAXG, un token digital cuyo valor se encuentra ligado de manera directa al precio del oro. Esta decisión, anunciada recientemente, eleva a 14 el número de activos digitales disponibles para los usuarios de la plataforma y responde al objetivo de la compañía de ofrecer alternativas innovadoras para diversificar portafolios de inversión. Según información suministrada por CoinMarketCap, PAXG ocupa la posición número 39 entre los activos digitales con mayor capitalización, con un valor aproximado de 1,87 billones de dólares estadounidenses.

PAXG, conocido como oro digital, ha sido diseñado para facilitar la adquisición de fracciones de oro por medio de la tecnología blockchain, evitando a los inversionistas la necesidad de custodiar el metal físico. Cada token PAXG representa una onza troy de oro fina perteneciente a barras London Good Delivery, las cuales son resguardadas en bóvedas profesionales bajo la supervisión de Paxos Trust Company. Esto significa que el usuario accede a los beneficios del oro, pero sin cargar con las complicaciones logísticas que implica el almacenamiento físico.

María del Pilar Correa, CEO de Wenia, señaló que “la llegada de oro digital (PAXG) es un paso más en nuestro propósito de acercar nuevas oportunidades de inversión a las personas. Queremos que nuestros usuarios encuentren en Wenia una plataforma que les permita acceder a distintos activos digitales y contar con la información necesaria para tomar decisiones conscientes y construir portafolios más diversos”. Así, la inclusión de PAXG no solo amplía la variedad de activos en la plataforma, sino también refuerza la misión de Wenia de empoderar a sus clientes en el contexto de inversiones digitales.

La integración de PAXG en Wenia tiene lugar en un contexto en el que el 68 % de los activos digitales bajo custodia de la empresa pertenece a activos estables, lo que evidencia la preferencia de los usuarios por opciones asociadas a estabilidad y respaldo en valores tradicionales. Además de PAXG, Wenia permite invertir en COPW (peso colombiano digital), USDW (dólar digital), EURC (euro digital), así como en Bitcoin, Ether y otros. De este modo, la compañía busca fortalecer su apuesta por la diversificación y acompañar la tendencia de los inversionistas que buscan alternativas ante escenarios de incertidumbre económica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el token PAXG y cómo funciona dentro del portafolio de Wenia?

PAXG es un activo digital cuyo valor se encuentra ligado al precio del oro y permite a los usuarios adquirir fracciones de dicho metal sin tener que almacenarlo físicamente. Cada token representa una onza troy de oro custodiada por Paxos Trust Company, lo que facilita a los inversionistas de Wenia nueva flexibilidad al diversificar sus portafolios.

¿Cuáles son los activos digitales más populares en la plataforma Wenia?

De acuerdo con la información revelada, el 68 % de los activos digitales bajo custodia en Wenia corresponden a activos estables como COPW (peso colombiano digital), USDW (dólar digital) y EURC (euro digital), reflejando la preferencia de los usuarios por alternativas asociadas a estabilidad y referencias tradicionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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