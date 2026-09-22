Por: CENET

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El Banco de Occidente acaba de concretar un acuerdo clave al suscribir un contrato de crédito subordinado con DEG, la institución alemana de financiamiento para el desarrollo, por un valor de 150 millones de dólares. De acuerdo con la información suministrada, esta operación no solo representa la transacción de mayor volumen que DEG haya efectuado en Latinoamérica, sino que también refuerza el posicionamiento internacional del banco colombiano en términos de sostenibilidad financiera y ambiental, temas que adquieren cada vez mayor relevancia en el sector bancario.

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Durante la firma del acuerdo estuvieron presentes Gerardo Silva Castro, presidente del Banco de Occidente, y Monika Beck, miembro del directorio de DEG. Según se destacó en el evento, Silva Castro afirmó: “Esta operación refleja la confianza internacional en nuestra solidez y en la capacidad que tenemos para contribuir a la transformación del país. Estos recursos nos permitirán ampliar la financiación de proyectos sostenibles, acompañar el crecimiento de los negocios y generar un impacto positivo en toda Colombia”. Palabras que evidencian la importancia estratégica de la alianza, tanto por la dimensión financiera como por su enfoque en proyectos con impacto social y ambiental.

Los recursos otorgados, que corresponden a un crédito subordinado, serán desembolsados en los próximos días. Cabe señalar que este tipo de crédito, al estar subordinado y sujeto a la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, puede ser computado como parte del patrimonio de la entidad, lo que ofrece ventajas para reforzar la solidez y estructura financiera del banco. Tal estructura es crucial para que la entidad pueda continuar participando activamente en el desarrollo productivo del país.

Un punto clave de la operación es el destino de los fondos: el 80% de los recursos se empleará en la financiación de proyectos verdes y sostenibles en Colombia. Esta decisión se alinea con una estrategia clara de ambos actores de movilizar capital hacia iniciativas que generen un impacto positivo, especialmente en el ámbito ambiental y social. Así, el acuerdo marca un nuevo avance en la política de financiación sostenible del Banco de Occidente y ratifica su compromiso en aportar a la transición hacia una economía baja en carbono.

¿Qué es un crédito subordinado y cómo beneficia al Banco de Occidente?

Un crédito subordinado es un tipo de financiamiento que, en caso de insolvencia, se paga después de las deudas principales. Según lo reportado, en el caso puntual del Banco de Occidente el crédito subordinado acordado podrá ser computado como parte del patrimonio de la entidad, siempre y cuando sea autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esto fortalece su posición financiera y permite ampliar la capacidad para acompañar el desarrollo de proyectos sostenibles.

¿Qué impacto tendrán los USD 150 millones en proyectos verdes y sostenibles en Colombia?

Según la información suministrada, el 80% de los recursos del crédito (equivalente a 120 millones de dólares) se utilizará para financiar proyectos verdes y sostenibles en Colombia. Esto implica un impulso importante a iniciativas que buscan transformar sectores productivos bajo criterios de sustentabilidad, avanzando en la transición hacia una economía baja en carbono e impactando positivamente el entorno social y ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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