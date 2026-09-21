Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo sismo sacudió a Chaparral, municipio del departamento de Tolima, la noche del lunes 21 de septiembre a las 7:55 p. m. De acuerdo con el más reciente informe del Servicio Geológico Colombiano (SGC), la magnitud del movimiento telúrico fue de 3,0 en la escala de Richter y su profundidad se catalogó como superficial, lo que indica que su epicentro estuvo muy cerca de la superficie terrestre y, por lo tanto, pudo sentirse con mayor intensidad en la zona más próxima al epicentro.

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Este suceso no es un caso aislado, sino que forma parte de una serie de eventos sísmicos que vienen ocurriendo en el área en días recientes. Según datos suministrados por el SGC, desde la madrugada del domingo 20 de septiembre hasta las 3:30 p. m. del lunes, se habían contabilizado más de 130 sismos en el mismo sector. Esta actividad sísmica ha mantenido en alerta a las autoridades locales y a los habitantes, quienes están atentos a las actualizaciones oficiales que proporciona el SGC.

El SGC recuerda que las personas que hayan sentido el reciente sismo o cualquiera de los movimientos anteriores pueden reportar su experiencia a través de la plataforma Sismo Sentido, una herramienta oficial habilitada para recoger información de los ciudadanos que perciben estos fenómenos naturales. Dichos reportes son fundamentales para que los expertos del Servicio Geológico Colombiano puedan recopilar información detallada sobre la intensidad percibida, el área de afectación y otros datos relevantes que contribuyen al monitoreo constante de la actividad sísmica en Tolima y el resto del país.

La recurrencia de estos eventos resalta la importancia de que la población esté informada y comprenda los protocolos a seguir en caso de sismos, así como el valor de reportar cualquier percepción a través de los canales institucionales como Sismo Sentido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo reportar un sismo en Tolima usando Sismo Sentido?

Para informar sobre un sismo que usted haya sentido en el departamento de Tolima, debe ingresar a la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano. Allí podrá responder un cuestionario sobre la intensidad y los efectos percibidos, información que el SGC utiliza para mejorar el monitoreo y análisis de la actividad sísmica en la zona.

¿Qué significa que un sismo sea de 'profundidad superficial' según el SGC?

‘Profundidad superficial’ es el término utilizado por el Servicio Geológico Colombiano para indicar que un sismo ocurre a escasa distancia bajo la superficie de la Tierra. Esto puede hacer que el temblor se sienta con mayor fuerza en la zona cercana al epicentro, aunque su magnitud sea moderada o baja.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.