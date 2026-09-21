Por: El Espectador

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta actualmente una de sus crisis más profundas debido a las tensiones sostenidas con el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Esta situación se ha intensificado por las amenazas de recorte significativo a su presupuesto y las denuncias presentadas ante la Corte Penal Internacional (CPI), donde se advierte sobre el posible incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado, principalmente debido a la insuficiencia de recursos. A pesar de este ambiente adverso para la justicia transicional, la JEP continúa desarrollando su labor en pro de la verdad y la reparación, a través de sus Salas de Justicia y el Tribunal para la Paz, instancias que mantienen su trabajo centrado en esclarecer judicialmente décadas de conflicto armado en Colombia.

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En medio de este panorama, el pasado 21 de septiembre, la JEP dio un paso más en su camino de esclarecimiento con la imputación de cinco exjefes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por delitos relacionados con violencia sexual y violencia basada en género. Esta nueva decisión surge de la Sala de Reconocimiento de Verdad, que presentó un documento de 782 páginas en el que detalla los cargos y la investigación realizada. Los procesados, conocidos bajo los alias de “Calixto”, “El Pija”, “Jaime Barragán”, “Monín” y “Leonel Páez”, pertenecieron al frente sexto y a las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de esta guerrilla. Según informó a El Espectador el despacho del magistrado Raúl Sánchez, encargado de la ponencia, las identidades reales de los comparecientes han debido permanecer reservadas, esto debido a las amenazas que han recibido recientemente.

Este avance constituye la tercera imputación que lleva a cabo la justicia transicional en el marco del denominado caso 05, que se centra en investigar la situación territorial, particularmente en los departamentos del Valle y Cauca, y busca esclarecer hechos de violencia sexual y de género ocurridos en esas regiones. Así, mientras la JEP soporta presiones presupuestales y la atención internacional puesta sobre su cumplimiento, sigue adelante con su mandato esencial de esclarecimiento y justicia, pese a los riesgos y dificultades que afrontan sus funcionarios y comparecientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la JEP reservó los nombres reales de los exjefes de las Farc imputados?

De acuerdo con la información otorgada por el despacho del magistrado Raúl Sánchez a El Espectador, la JEP decidió no revelar los nombres reales de los exjefes de las Farc implicados en estos hechos debido a las amenazas recientes que han recibido estos comparecientes. Esta decisión busca proteger la integridad y seguridad de las personas procesadas en el marco de la justicia transicional.

¿Qué investiga el caso 05 de la JEP y a quiénes involucra?

El caso 05, impulsado por la Jurisdicción Especial para la Paz, se enfoca en esclarecer crímenes ocurridos en los territorios de los departamentos del Valle y Cauca, especialmente relacionados con violencia sexual y violencia basada en género. La reciente imputación involucra a exjefes de las antiguas Farc que pertenecieron al frente sexto y a las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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