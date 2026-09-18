Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado un paso determinante en las investigaciones sobre violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio dentro de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Se trata de una decisión que involucra a seis exintegrantes del último Secretariado de ese grupo armado, quienes han sido citados para dar su versión sobre actos sufridos por otros adultos que también militaron en la guerrilla. Esta audiencia representa una etapa decisiva en el proceso judicial, pues la JEP, como sistema de justicia transicional colombiano, busca esclarecer directamente con los responsables cómo se produjeron estos delitos, cuáles fueron las órdenes y qué controles tenían sobre estas conductas, según la información expuesta en el reporte citado.

Sigue a PULZO en Discover

Los llamados a rendir declaración son: Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro y Julián Gallo Cubillos. Todos ellos, indica el reporte, ocuparon roles de dirección y vigilancia dentro de la antigua organización y ya han tenido que responder ante la JEP por otros delitos. No es la primera vez que estos exjefes deben dar explicaciones sobre el actuar de la guerrilla; en septiembre del año anterior se les condenó por su responsabilidad en una política sistemática de secuestros, así como por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, de acuerdo con lo reportado por esta jurisdicción.

La citación actual de la JEP se enmarca en el subcaso 3 del macrocaso 11, centrado específicamente en las violencias sexuales y reproductivas, temas especialmente complejos e históricamente silenciados, como refiere el informe. Ahora, los exjefes guerrilleros tendrán que precisar qué sabían sobre estos hechos, qué decisiones tomaron y en qué medida intervinieron en la regulación de la vida privada y sexual de adultos dentro de las filas, así como responder a las inquietudes tanto de las víctimas presentes como de los magistrados encargados del caso. El sentido de estas diligencias radica en determinar si hay lugar a formular imputaciones por estos crímenes, sumando así un componente esencial al reconocimiento público y judicial de las violencias cometidas durante el conflicto armado colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la JEP cita a líderes de las Farc para declarar sobre violencia sexual?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llama a los exjefes de las Farc a declarar porque busca esclarecer directamente su responsabilidad y conocimiento sobre las violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio en las filas guerrilleras, específicamente en el marco del subcaso 3 del macrocaso 11. Esta decisión es esencial para determinar la verdad, responder a las víctimas y avanzar hacia eventuales imputaciones por estos crímenes, de acuerdo con la información oficial difundida.

¿Qué significa una justicia transicional como la JEP en el contexto del conflicto armado?

Justicia transicional es un modelo de justicia especial que se aplica en contextos de transición de un conflicto armado o dictadura hacia la paz y normalización. La JEP, como sistema de justicia transicional colombiano, tiene la tarea de investigar, juzgar y sancionar crímenes graves ocurridos durante el conflicto armado, permitiendo la participación de las víctimas y garantizando el derecho a la verdad, la reparación y la no repetición, según lo explica el propio proceso judicial en este caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.