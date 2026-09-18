Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué atraviesa una situación crítica por cuenta de la sequía que azota la región en la temporada seca de 2026. La Administración Municipal declaró alerta naranja ante la disminución de los caudales de las fuentes hídricas y el riesgo inminente de desabastecimiento de agua. Según reportes oficiales, el 75 % de los acueductos presenta afectaciones, lo que ha obligado a las autoridades a recurrir a la distribución de agua mediante carrotanques en algunos sectores.

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El secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, Humberto Leal, explicó que la alerta naranja tiene como propósito preparar a los organismos de socorro y a las empresas prestadoras de servicios para responder de manera ágil ante emergencias por desabastecimiento o incendios. Esta medida busca agilizar la asistencia en zonas vulnerables y reforzar los protocolos de atención, aunque de acuerdo con las autoridades, no resuelve la raíz del problema.

Los efectos de la sequía ya son evidentes, en especial en áreas rurales como Carmen de Bulira, donde el servicio de agua colapsó totalmente. Allí, tanto los habitantes como los usuarios de dos acueductos afectados han tenido que recurrir al agua suministrada por los carrotanques del Cuerpo Oficial de Bomberos, según detalló Leal.

Una de las situaciones más preocupantes involucra al sistema Acuagaviota, ubicado en la comuna 6. Este acueducto cuenta con cerca de 8.700 matrículas y abastece a unos 13.000 residentes de La Gaviota. Además, utiliza una fuente hídrica compartida por otros sectores como El Mirador, Coparaíso y Villacandia, lo que amplía la población potencialmente afectada a unas 20.000 personas.

Álvaro Montoya, presidente de Acuagaviota, solicitó una reunión urgente con la Administración Municipal para priorizar los acueductos más críticos y encontrar soluciones prácticas a la emergencia. Montoya advirtió que la declaración de alerta, por sí sola, no resuelve el desabastecimiento, lo que pone en evidencia la magnitud del problema.

Paralelamente, la crisis del agua se suma al creciente número de incendios: en lo corrido de 2026, los organismos de socorro atendieron más de 400 emergencias entre incendios forestales, estructurales y quemas descontroladas. Las autoridades locales recomiendan a la ciudadanía reducir el consumo de agua, evitar llenar piscinas, abstenerse de regar jardines y no encender fogatas, así como reportar cualquier columna de humo a la línea 123 o al Cuerpo Oficial de Bomberos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se declaró alerta naranja en Ibagué por el desabastecimiento de agua?

La alerta naranja fue declarada por la Administración Municipal de Ibagué debido a la significativa reducción de los caudales en las principales fuentes hídricas durante la temporada seca de 2026, lo que puso en riesgo a cerca del 75 % de los acueductos y amenazó con agravar el desabastecimiento de agua en la ciudad y su zona rural.

¿Qué medidas se están tomando para enfrentar la crisis de agua en Ibagué?

Entre las medidas implementadas se encuentra el suministro de agua mediante carrotanques en los sectores más afectados, alistamiento de organismos de socorro y recomendaciones a la ciudadanía sobre el uso responsable del agua, como evitar el llenado de piscinas, riego y fogatas, además de reportar emergencias a las líneas oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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