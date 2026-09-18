Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En Ibagué, varias personas promovieron un llamado público dirigido al presidente Abelardo de la Espriella y a su esposa, Ana Lucía Pineda, para que respalden un procedimiento médico clave para Wanda León. Según el mensaje difundido en un video, el objetivo es obtener el apoyo necesario para que Wanda, quien requiere de un tratamiento especializado en México, pueda avanzar en su recuperación.

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El caso de Wanda León ha recibido especial atención porque ella es una reconocida motovelocista que representó a Colombia en certámenes internacionales. En 2019, mientras participaba en una competencia en México, Wanda León sufrió una fuerte caída. Desde ese momento, ha enfrentado un complejo proceso de recuperación, el cual ha incluido diversos procedimientos médicos. No obstante, su historia es significativa tanto para quienes la conocen como para la comunidad deportiva y quienes han seguido su trayectoria profesional.

En el marco de la campaña de apoyo, las personas cercanas a Wanda solicitan que pueda acceder a un procedimiento llamado Cytotron. De acuerdo con los familiares, el protocolo Cytotron tendría la finalidad de propiciar nuevas conexiones a nivel neurológico, lo que permitiría contribuir de manera positiva a la calidad de vida de Wanda. En palabras de la madre de la deportista, el apoyo de las autoridades sería fundamental para hacer posible este tratamiento: “Señor presidente, queremos contar con su apoyo para poder realizar el tratamiento que requiere Wanda en México”, dice en el video divulgado en redes sociales.

El mensaje también invitó a la ciudadanía a difundir el video y a etiquetar al presidente y a su esposa para lograr un alcance mayor y asegurar que la solicitud recaiga en personas con capacidad de gestión. “Queremos que ustedes nos apoyen a hacerlo viral, a etiquetar al presidente y a su esposa para que podamos lograr este protocolo”, insistió la madre de Wanda en su mensaje de esperanza.

De acuerdo con la información presentada, la campaña surge desde Ibagué y se cimenta en la necesidad de encontrar respaldo para que Wanda viaje y acceda al tratamiento que podría marcar un antes y un después en su estado de salud.

¿Quién es Wanda León y por qué necesita apoyo para un tratamiento en México?

Wanda León es una motovelocista colombiana conocida por representar al país en competencias internacionales. Después de sufrir una grave caída en México en 2019, su recuperación ha sido compleja, requiriendo procedimientos especializados, y actualmente busca acceder a un protocolo llamado Cytotron en ese país, con la esperanza de mejorar su calidad de vida. La petición de apoyo está dirigida al presidente Abelardo de la Espriella y a su esposa, Ana Lucía Pineda.

¿Qué es el tratamiento Cytotron solicitado para Wanda León?

El Cytotron es un protocolo médico que, según el relato de los familiares de Wanda León, se enfocaría en inducir nuevas conexiones a nivel neurológico. El objetivo principal de este procedimiento sería contribuir a una mejor calidad de vida para Wanda tras el accidente sufrido en 2019, siendo un avance importante dentro de los distintos procesos médicos requeridos desde entonces.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.