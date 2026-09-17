Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, anunció este jueves 17 de septiembre una lista de 26 convocados para los partidos amistosos de la fecha de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) que se jugarán en septiembre y octubre. El combinado nacional enfrentará a México, Paraguay y Perú en suelo estadounidense. Este llamado trae consigo el inicio de una nueva etapa en el equipo nacional, caracterizada por cambios sustanciales en la nómina y la ausencia de figuras históricas.

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De acuerdo con el anuncio de Lorenzo, nombres emblemáticos como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero no aparecen tras declarar públicamente su retiro del equipo nacional. A ellos se suma Luis Díaz, quien en esta ocasión tampoco fue incluido. En total, se cuentan 13 jugadores relevantes que participaron en el proceso clasificatorio al Mundial 2026 y que ahora quedaron por fuera, entre quienes sobresalen Camilo Vargas, David Ospina, Yerry Mina, Jefferson Lerma, Jorge Carrascal, Jhon Córdoba y Juan Camilo Hernández.

Según explicó el técnico argentino, la convocatoria hace parte de una fase de transición: "hay transición y recambio que creemos necesaria y por eso hemos decidido darle descanso a muchos deportistas", fueron sus palabras reseñadas en el comunicado oficial. En el listado destacan novedades como Jhon Lucumí, reciente fichaje de la Juventus de Italia, así como Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jhon Solís, Yáser Asprilla y Luis Suárez, jugadores a quienes se les brinda la posibilidad de consolidarse en la Tricolor.

La nueva convocatoria la integran Aldair Quintana, Álvaro Montero, Kevin Mier, Álvaro Angulo, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Edier Ocampo, Jhon Lucumí, Kevin Andrade, Roger Caicedo, Samuel Velásquez, Daniel Arcila, Gustavo Puerta, Jáminton Campaz, Jhon Arias, Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Kevin Castaño, Matías Orozco, Richard Ríos, Yáser Asprilla, Carlos Gómez, Juan Camilo Durán, Kevin Viveros, Luis Suárez y Óscar Perea.

En cuanto a los compromisos programados, la Selección Colombia enfrentará primero a México el sábado 26 de septiembre a las 8:00 p. m. en Baltimore. Posteriormente, se medirá con Paraguay el 2 de octubre en Harrison, y cerrará la serie de amistosos el 6 de octubre ante Perú en Miami. Se trata de una oportunidad clave para que el seleccionador observe a nuevas opciones y encamine el proyecto con miras al próximo ciclo competitivo internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué jugadores de la Selección Colombia quedaron por fuera de la convocatoria para los amistosos?

La lista de ausentes en esta convocatoria incluye a James Rodríguez y Juan Fernando Quintero tras anunciar su retiro, además de Luis Díaz. También quedaron por fuera otros futbolistas que integraron el grupo durante el Mundial 2026: Camilo Vargas, David Ospina, Yerry Mina, Jefferson Lerma, Jorge Carrascal, Jhon Córdoba y Juan Camilo Hernández, sumando un total de 13 jugadores importantes que no fueron tenidos en cuenta por Néstor Lorenzo para este ciclo amistoso.

¿Cuándo y contra quiénes jugará la Selección Colombia en los amistosos de septiembre y octubre?

De acuerdo con lo anunciado, la Selección Colombia jugará tres partidos amistosos en Estados Unidos: el primero será contra México el 26 de septiembre en Baltimore; después enfrentará a Paraguay el 2 de octubre en Harrison; y finalizará su gira midiéndose a Perú el 6 de octubre en Miami. Estos compromisos servirán para evaluar el grupo escogido en esta nueva etapa marcada por el recambio y la renovación.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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