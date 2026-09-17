James Rodríguez apenas necesitó poco más de 30 minutos para dejar su primera huella con Atlético Nacional. En su esperado regreso al fútbol colombiano, el volante ingresó en el segundo tiempo, participó en la jugada del segundo gol y terminó asistiendo a Juan Manuel Zapata para el agónico 3-2 sobre Internacional de Bogotá.

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Pero hubo una escena posterior al partido que también llamó la atención y que no pasó desapercibida entre los seguidores del equipo antioqueño. Un video que circula en redes muestra a James celebrando con mucha emoción el triunfo, incluso cuando las cámaras no estaban concentradas en él.

El colombiano se ve metido en la celebración, compartiendo la alegría con sus compañeros después de una victoria que Nacional consiguió en el último suspiro. La reacción recordó a muchos aficionados aquellas celebraciones que protagonizó durante sus mejores momentos con la Selección Colombia y en etapas como las que vivió con Real Madrid y Bayern Múnich.

La imagen también contrasta con la percepción que algunos hinchas han tenido sobre sus últimos pasos por diferentes clubes del exterior, donde su participación y continuidad estuvieron marcadas por circunstancias distintas. Ahora, en Nacional, su primera actuación dejó otra impresión entre los seguidores.

De hecho, varios aficionados han destacado precisamente esa actitud después del partido contra Internacional. Para ellos, no se trata solamente de la asistencia o de las jugadas en las que participó, sino de verlo involucrado emocionalmente con el resultado y celebrando como uno más del plantel.

El debut terminó siendo prácticamente soñado para James: victoria 3-2, asistencia en el gol definitivo y una celebración que rápidamente se convirtió en otro de los momentos comentados de la noche.

Nacional regresó de Bogotá con tres puntos y James con una primera presentación que dejó varias señales positivas para los hinchas. Ahora tendrá que mantener ese nivel y esa actitud en los próximos compromisos con la camiseta verdolaga.

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