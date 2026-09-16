El retiro del capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, ha desatado toda clase de discusiones, pues muchos apoyaron la idea porque consideraban que era el momento de dar el paso al costado, mientras que otros se mantienen muy tristes porque se fue uno de los jugadores más talentosos de las últimas generaciones.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Escándalo en la Copa América: árbitro confesó ayuda a Lionel Messi en una semifinal pasada)

Ahora, su ida ha desatado toda clase de dudas, como por ejemplo quién tomará la camiseta número 10, quién será el capitán del combinado nacional, si cambia el esquema de juego y mucho más.

Con respecto a la primera situación, hay varios nombres que podrían reemplazar al cucuteño, pero todo quedará en consideración del técnico argentino.

Lee También

Quién será el 10 de la Selección Colombia

De la última convocatoria de la Selección Colombia, los que fueron al Mundial 2026, los que podrían tomar esa posición agregando que Juan Fernando Quintero tampoco seguirá en el combinado nacional, serían:

Jhon Arias.

Jorge Carrascal.

Gustavo Puerta.

Además, de los que no estuvieron en la Copa del Mundo, hay otros nombres de futbolistas muy jóvenes que podrían ocupar esa posición y tomar ese importante número, como lo son:

Yáser Asprilla.

Óscar Perea.

Jordan Barrera.

Jordan Barrera.

Juan Manuel Rengifo.

Ahora, lo bueno de los últimos de la lista es que son todos jugadores jóvenes, por lo que sería bueno acercarlos para que lideren el proceso de cara a los próximos objetivos del combinado nacional, como lo son la Copa América 2028, que ya no sería en Estados Unidos sino en Argentina, y el Mundial 2030.

(Ver también: Argentina pagará dura sanción después de ganarle la final de Copa América a Colombia)

Por lo pronto, queda ver cuál será la convocatoria de Néstor Lorenzo, que la dará a conocer este jueves, 17 de septiembre, a partir de las 3:00 de la tarde en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.

* Pulzo.com se escribe con Z