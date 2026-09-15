Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Nairo Quintana, uno de los grandes referentes del ciclismo colombiano, disputará su última competencia profesional en el Mundial de Ruta de Montreal, vistiendo la camiseta de la Selección Colombia. Este evento no solo representa el cierre de una trayectoria destacada, sino también un momento emotivo para el ciclista boyacense, quien fue confirmado como parte de la delegación nacional que viajará a Canadá para afrontar el campeonato entre el 20 y el 27 de septiembre, de acuerdo con la Federación Colombiana de Ciclismo.

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Después de varias especulaciones sobre su retiro, se pensó que su despedida sería en la Vuelta a España. Sin embargo, el Movistar Team no lo inscribió en la nómina para esa reconocido competencia, haciendo que el Campeonato Mundial de Montreal adquiriera un nuevo significado para Quintana. En este contexto, el pedalista llega a su adiós con un palmarés impresionante, en el que se destaca su victoria en el Giro de Italia en 2014 y su triunfo en la Vuelta a España, logros que lo convirtieron en un referente del ciclismo en Colombia y el mundo en la última década.

La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó que la carrera de ruta élite masculina, programada para el domingo 27 de septiembre, será el último desafío de Nairo como corredor profesional. En esta competencia, compartirá equipo con otros destacados ciclistas colombianos como Walter Vargas, Harold Tejada, Sergio Higuita, Santiago Buitrago y Brandon Rivera. Egan Bernal, quien en principio había sido convocado, fue reemplazado posteriormente por Wilmar Paredes.

La despedida de Nairo también tendrá una celebración especial en Colombia. Del 9 al 11 de octubre, Cartagena y diferentes municipios de Bolívar albergarán el Gran Fondo Nairo Quintana Fest 2026. Este evento espera recibir a cerca de 7.000 deportistas y a miles de aficionados que rendirán homenaje a la carrera del boyacense. Las actividades incluyen competencias de ciclismo, carreras pedestres y recorridos de diferentes extensiones, dirigidas a todo tipo de público. Así, Quintana cerrará su trayectoria profesional primero en las carreteras de Montreal y luego junto a sus seguidores en Cartagena.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo será la última carrera de Nairo Quintana como ciclista profesional?

Según la Federación Colombiana de Ciclismo, la última competencia oficial de Nairo Quintana como ciclista profesional será la carrera de ruta élite masculina del Campeonato Mundial de Montreal, programada para el domingo 27 de septiembre.

¿En qué consiste el Gran Fondo Nairo Quintana Fest 2026?

De acuerdo con la información difundida por la organización, el Gran Fondo Nairo Quintana Fest 2026 se celebrará del 9 al 11 de octubre en Cartagena y municipios de Bolívar, con actividades que incluyen competencias de ciclismo, running y recorridos de diferentes distancias; está diseñado para reunir a miles de deportistas y aficionados en un homenaje a la trayectoria de Nairo Quintana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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