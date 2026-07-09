Escrito por:  Redacción Deportes
Jul 9, 2026 - 4:33 pm

El ciclismo colombiano está de luto. Este jueves 9 de julio de 2026 se confirmó la muerte de Rafael Antonio Niño, uno de los corredores más importantes en la historia del deporte nacional y ganador en seis ocasiones de la Vuelta a Colombia.

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La noticia fue confirmada por Caracol Sports, que informó que el boyacense, nacido en Cucaita, falleció cuando estaba próximo a cumplir 77 años, luego de enfrentar quebrantos de salud durante los últimos meses.

Rafael Antonio Niño dejó una huella imborrable en el ciclismo colombiano

Niño comenzó a destacarse desde muy joven. Con apenas 20 años consiguió su primer título de la Vuelta a Colombia, una actuación que lo convirtió rápidamente en una de las grandes promesas del ciclismo nacional.

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Su rendimiento lo llevó a llamar la atención de equipos internacionales y fue fichado por Jolly Cerámica, escuadra con la que disputó el Giro de Italia de 1974, una de las competencias más importantes del ciclismo mundial.

Los títulos que marcaron su carrera

Además de convertirse en uno de los máximos ganadores de la Vuelta a Colombia con seis títulos, Rafael Antonio Niño también conquistó la Vuelta a la Juventud y levantó el trofeo del Clásico RCN en varias oportunidades.

Durante su carrera profesional integró algunas de las escuadras más reconocidas del país, entre ellas Postobón, Banco Cafetero, Nector, Ferretería Reina y Lotería de Boyacá.

Su recorrido como ciclista profesional llegó a su fin en 1982, cerrando una etapa que lo convirtió en una de las figuras más recordadas del deporte colombiano.

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