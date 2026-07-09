El ciclismo colombiano está de luto. Este jueves 9 de julio de 2026 se confirmó la muerte de Rafael Antonio Niño, uno de los corredores más importantes en la historia del deporte nacional y ganador en seis ocasiones de la Vuelta a Colombia.

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La noticia fue confirmada por Caracol Sports, que informó que el boyacense, nacido en Cucaita, falleció cuando estaba próximo a cumplir 77 años, luego de enfrentar quebrantos de salud durante los últimos meses.

Rafael Antonio Niño dejó una huella imborrable en el ciclismo colombiano

Niño comenzó a destacarse desde muy joven. Con apenas 20 años consiguió su primer título de la Vuelta a Colombia, una actuación que lo convirtió rápidamente en una de las grandes promesas del ciclismo nacional.

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Su rendimiento lo llevó a llamar la atención de equipos internacionales y fue fichado por Jolly Cerámica, escuadra con la que disputó el Giro de Italia de 1974, una de las competencias más importantes del ciclismo mundial.

Luto en el ciclismo colombiano; murió Rafael Antonio Niño, 6 veces ganador de la Vuelta a Colombiahttps://t.co/yeYkjV5SQP — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 9, 2026

Los títulos que marcaron su carrera

Además de convertirse en uno de los máximos ganadores de la Vuelta a Colombia con seis títulos, Rafael Antonio Niño también conquistó la Vuelta a la Juventud y levantó el trofeo del Clásico RCN en varias oportunidades.

Durante su carrera profesional integró algunas de las escuadras más reconocidas del país, entre ellas Postobón, Banco Cafetero, Nector, Ferretería Reina y Lotería de Boyacá.

Su recorrido como ciclista profesional llegó a su fin en 1982, cerrando una etapa que lo convirtió en una de las figuras más recordadas del deporte colombiano.

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