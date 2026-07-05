Un hecho inesperado marcó una de las etapas del Tour de Francia 2026. Una bandera de Colombia terminó enredada en la bicicleta del francés Quentin Pacher, obligándolo a detenerse en plena carrera mientras intentaba desprenderla para poder continuar.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Qué colombianos estarán en el Tour de Francia 2026: Egan, Higuita y más buscarán la gloria)

El incidente ocurrió durante la etapa disputada en Cataluña y quedó registrado en video, donde se observa al corredor del Groupama-FDJ luchar durante varios segundos con la bandera tricolor, que quedó atrapada en la transmisión de su bicicleta.

El ciclista perdió tiempo tras detenerse en plena carrera

El percance obligó a Pacher a frenar de manera repentina y bajarse de la bicicleta para retirar la bandera, que presuntamente terminó enredada en el cassette o la cadena.

Lee También

Después de varios intentos, el corredor logró liberar la bicicleta y la bandera terminó sobre el pavimento, mientras el grupo principal seguía su recorrido.

El incidente le hizo perder minutos valiosos en la etapa, afectando su posición en la clasificación de la competencia.

Se le enreda la bandera de Colombia en plena carrera del Tour de Francia 🇨🇴 Surrealista lo que le pasó a Quentin Pacher 😳 pic.twitter.com/zzECsV6761 — Tito Puccetti (@titopuccettic) July 5, 2026

El video se volvió viral

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales debido a lo inusual de la escena, que muchos calificaron como uno de los momentos más curiosos de esta edición del Tour de Francia.

That is not ideal 🙄 A rogue flag managed to find its way into Quentin Pacher’s cassette forcing him to make a bike swap 🇨🇴 🇫🇷 #TDF2026 | July 5-July 27 | Every Stage on SBS 📺 pic.twitter.com/jBQdxOT1Dy — SBS Sport (@SBSSportau) July 5, 2026

Según la información conocida, el hecho se habría originado por una bandera sostenida por un aficionado al borde de la carretera, aunque el episodio terminó perjudicando al ciclista francés, que vio comprometida su carrera tras el inesperado incidente.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.