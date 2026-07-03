Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El béisbol colombiano está de luto tras la muerte de Teófilo Gutiérrez Blanco, una de las máximas figuras que ha tenido este deporte en el país y un referente de la histórica generación dorada del Atlántico. El exreceptor falleció en Barranquilla a los 86 años, dejando un legado que trascendió más allá de los títulos obtenidos dentro del diamante.

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Mucho antes de que el nombre de Teófilo Gutiérrez fuera asociado con el reconocido delantero del Junior y de la Selección Colombia, en la capital del Atlántico ya existía un “Teo” que era sinónimo de grandeza deportiva. Gutiérrez Blanco fue pieza fundamental de la Selección Atlántico, con la que conquistó tres campeonatos nacionales consecutivos durante la década de 1960, consolidándose como uno de los mejores receptores de la llamada “pelota caliente” colombiana.

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Cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera, Teófilo Gutiérrez Blanco sufrió un grave accidente laboral en 1968 mientras trabajaba en el Terminal Marítimo de Barranquilla. Las lesiones obligaron a amputarle una de sus piernas, poniendo fin a su trayectoria como jugador profesional. Sin embargo, lejos de alejarse del deporte, decidió dedicar su vida a formar nuevas generaciones de peloteros.

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Durante más de cinco décadas convirtió su vivienda en una escuela de béisbol por la que pasaron decenas de niños y jóvenes que encontraron en él a un maestro dentro y fuera del terreno de juego. Su aporte como formador fue tan importante como sus logros deportivos, razón por la que en 2015 recibió el reconocimiento Vida y Obra otorgado por Acord Atlántico.

Las muestras de condolencia no tardaron en llegar desde diferentes sectores del deporte colombiano. Exjugadores, dirigentes y aficionados recordaron a Gutiérrez Blanco como uno de los hombres que ayudó a escribir algunas de las páginas más importantes del béisbol nacional. Con su partida, Colombia despide a una leyenda cuyo legado seguirá vivo en cada generación de peloteros que inspiró.

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